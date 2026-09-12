Anuskura Ghat Traffic : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाताय? आंबा घाटात फक्त एकेरी वाहतूक; 'या' पर्यायी मार्गावर पोलिसांचं मोठं नियोजन

राजापूर : गणेशोत्सवाला अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना आंबाघाटातून केवळ एकेरी वाहतूक सुरू (Anuskura Ghat traffic update) आहे. त्यामुळे कोकणात ये-जा करण्यासाठी वाहनधारकांनी अणुस्कुरा घाटाला पसंती दिली असून, राजापूर-ओणी-पाचल-अणुस्कुरा मार्गावरील वाहतुकीची वर्दळ कमालीची वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चालकांच्या सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अणुस्कुरा घाटात विविध तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यास सुरवात केली आहे..रत्नागिरीला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या आंबाघाटातील वाहतुकीवर मर्यादा आल्याने अणुस्कुरा मार्गावर प्रचंड ताण आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार किरण सामंत यांनी सुरक्षिततेच्यादृष्टीने खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने प्रांताधिकारी विश्वजित गाताडे, तहसीलदार विकास गंबरे आणि बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रमोद कांबळे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सुरक्षिततेच्या कामांचे निर्देश दिले होते..Koyna Dam Bridge Update : छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावरील बहुचर्चित आहिर-तापोळा केबल स्टे ब्रिज कधी खुला होणार? 95 टक्के काम पूर्ण, T & T कंपनीनं काय सांगितलं?.उपअभियंता प्रमोद कांबळे आणि शाखा अभियंता स्वप्नील बावधनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. वाहतुकीचा ताण वाढला असला तरी या उपाययोजनांमुळे रात्रीच्या वेळीही प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात वाहनधारकांनी या घाटमार्गावरून वाहने सावकाश चालवून सहकार्य करावे आणि सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे..सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनाराजापूर-ओणी-पाचल-अणुस्कुरा मार्गावर खड्डे भरण्याचे काम पूर्णत्वासरस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या बाजूपट्ट्या केल्या मोकळ्याघाटात दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टर्स आणि रेडियम बसवले आहेतसंभाव्य अपघातग्रस्त वळणांवर धोकादायक वळण आणि अपघातप्रवण क्षेत्र असे सूचनाफलकपाचल बाजारपेठेतील संभाव्य गर्दी आणि वाहतूक नियंत्रण लक्षात घेऊन चार ठिकाणी रम्बलर स्ट्रिप्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.