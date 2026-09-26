Rajapur Kodavali Dam : ब्रिटिशांच्या काळातील धरण अन् दीडशे वर्षांचा इतिहास; राजापूरच्या विकासाला गती देणाऱ्या नव्या धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात, पाणीसाठा तब्बल सातपटीने वाढणार

राजापूर : राजापूर शहराचा मुख्य जलस्रोत असलेल्या कोदवली येथील सायबाच्या धरणाच्या खालील बाजूला नवीन धरणाची उभारणी सुरू (Rajapur Kodavali Dam) आहे. नव्या धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. नव्या धरणामध्ये सद्यःस्थितीच्या सुमारे सातपट पाणीसाठा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याच्यातून शहरातील पाण्याची क्षमता अधिक मजबूत होणार आहे. ही पाणीक्षमता राजापूर शहराचे भविष्यातील विस्तारीकरण अन् विकासाला अधिक गतिदायक ठरणार आहे. .या धरणाची सुरक्षितता आणि भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये या दृष्टीने नगरपालिकेने पावले उचलली असून, कोदवली येथील धरणक्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कोदवली धरण प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा ठराव आज नगराध्यक्ष हुस्नबानू खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नगर पालिकेच्या सभेमध्ये पारीत करण्यात आला..नगर पालिकेच्या नाथ पै सभागृहामध्ये झालेल्या या बैठकीला उपनगराध्यक्ष विनय गुरव यांच्यासह नगरसेवक आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. राजापूरच्या वास्तव्याच्या काळामध्ये ब्रिटिशांनी दूरदर्शीपणा डोळ्यासमोर ठेवून काही महत्वपूर्ण विकासकामे केली. त्यामध्ये राजापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी १८७८ मध्ये सायबाच्या धरणाची उभारणी केली. गेल्या सुमारे १४५ वर्षाहून अधिक काळ कोदवली येथे ब्रिटिशांच्या काळात बांधकाम झालेले हे सायबाचे धरण राजापूरकरांची पाण्याची तहान भागवत आहे..या धरणाच्या येथून पाणी आणण्यासाठी नगर पालिकेला कोणताही खर्च करावा लागत नाही. अशा फायदेशीर असलेल्या धरणाला गळती आणि मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गाळसंचयामुळे पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे. त्याचा फटका शहरातील पाणीपुरवठ्याला होऊ लागल्याने त्या ठिकाणी आता नवीन धरण बांधण्यात येत आहे. दरम्यान, धरणाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमरे बसवण्यासह भविष्यामध्ये सुरक्षागार्डही ठेवण्यात येणार आहे. हे धरणक्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र नगर पालिकेकडून घोषित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.