गुरुजी हे वागणं बरं नव्हं! काजूच्या बागेत महिलेवर शिक्षकाचा अत्याचार, जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

राजापूर : एका शिक्षकाने महिलेवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. स्थानिक हायस्कूलमध्ये हा शिक्षक काम करतो. याप्रकरणी त्या पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून नाटे सागरी पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल केला असून, नाटे पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच त्या शिक्षकाच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या प्रकाराने या परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रामनाथ नारायण वाकडे असे या नराधम शिक्षकाचे नाव असून, तो याच परिसरातील एका नामांकित हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. पीडित महिला २० आणि २१ एप्रिल रोजी परिसरातील एका काजूच्या बागेत कुंपणासाठी खड्डे खोदण्याचे काम करत होती. यावेळी आरोपी शिक्षक रामनाथ वाकडे याने महिलेला एकटे गाठले आणि तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केले..पीडितेने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली असे त्या महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे. नाटे ठाण्याचे निरीक्षक तत्काळ नराधम सागरी पोलिस सहायक पोलिस प्रमोद वाघ यांनी तपास करत शिक्षकाला अटक केली..ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या एका शिक्षकानेच अशा प्रकारचे घृणास्पद कृत्य केल्याने पालकांमध्ये आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.