सिंधुदुर्गात रॅपिड टेस्ट मशिनही मंगळवारी येणार 

कणकवली : कोविड 19 संशयित रुग्णांच्या स्वॅब नमुन्यांची तपासणी करणाऱ्या लॅबला मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे. पुढील 20 ते 25 दिवसांत यंत्रणा कार्यान्वित होईल. तसेच मंगळवारी (ता. 2) रॅपिड टेस्ट मशिन जिल्ह्यात दाखल होईल. त्याच्या चाचण्या देखील सुरू होतील, अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. शिवसेना नेते संदेश पारकर, अतुल रावराणे, नगरसेवक सुशांत नाईक, वैभववाडी तालुकाप्रमुख मंगेश लोके यांच्या उपस्थितीत श्री. नाईक म्हणाले, ""जिल्हा रुग्णालयात कोरोना स्वॅब नमुने तपासणी लॅबचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला होता. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी 29 मे रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील संशयित रुग्णांचे कोरोना चाचणी अहवाल तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.'' ते म्हणाले, ""सिंधुदुर्गात कोरोना चाचणी लॅब व्हावी, यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सातत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लॅबला मंजुरी दिली. ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयातील रेणवीय प्रयोगशाळा इमारतीमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. येत्या 20 ते 25 दिवसांत चाचण्या सुरू होतील. तोपर्यंत जिल्ह्यातील कोरोना संशयितांच्या रॅपिड टेस्ट घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठीची यंत्रसामग्री 2 जूनला सिंधुदुर्गात दाखल होणार आहे. कोरोना संशयितांच्या रॅपिड चाचण्यांसाठी जिल्ह्यात लॅब टेक्‍निशियन ट्रेनर देखील येत आहेत. त्यामुळे आता कोविड लॅबवरून सुरू असलेले राजकारण थांबायला हवे. कोविड तपासणीसाठी 80 टक्के यंत्रसामग्री सज्ज आहे. उर्वरित आवश्‍यक यंत्रसामग्री खरेदी करण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एम्स नागपूर व मुंबई महापालिका या ठिकाणी या मशिनची ऑर्डर दिली जाणार आहे.''

Web Title: Rapid test machine will also arrive in Sindhudurg on Tuesday