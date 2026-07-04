White Mongoose VIDEO : कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! चिपळूणमध्ये आढळले दुर्मीळ 'पांढरे मुंगूस'; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल, काय आहे पांढऱ्या रंगामागचं कारण?

चिपळूण : चिपळूण शहरालगत एका ठिकाणी पांढऱ्या रंगाचे मुंगूस आढळून आल्याने परिसरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. येथील एका युवकाने हा दुर्मीळ वन्यजीव आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात कैद (White mongoose in Maharashtra) केला असून, त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..याबाबत चिपळूण विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्णपणे पांढऱ्या रंगाचे मुंगूस अत्यंत दुर्मीळ मानले जाते. अशा प्रकारचा रंग हा ल्युसिझम (Leucism) किंवा रंगद्रव्याच्या कमतरतेमुळे दिसून येतो. नैसर्गिक अधिवासात अशा रंगाच्या प्राण्यांचे अस्तित्व अत्यंत क्वचितच आढळते. त्यामुळे त्याचे ठिकाण कोणीही उघड करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?.चिपळूण शहरातील एका भागात झाडा-झुडपांमध्ये हे मुंगूस फिरत असताना टेरेसवर साफसफाई करणाऱ्या एका युवकाने त्याचा व्हिडिओ टिपला. हा व्हिडिओ वनविभागाकडेही पोहोचला असून, अधिकाऱ्यांनी ते दुर्मीळ स्वरूपाचे पांढरे मुंगूस असल्याचे सांगितले आहे..मुंगूस हा शेतकरी व पर्यावरणासाठी उपयुक्त वन्यप्राणी मानला जातो. तो उंदीर, साप, कीटक यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतो. प्राणी तज्ज्ञांच्या मते, अशा दुर्मीळ प्राण्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असून, नागरिकांनी त्यांना पकडण्याचा किंवा त्रास देण्याचा प्रयत्न न करता तत्काळ वनविभागाला माहिती द्यावी. येथे आढळलेल्या या दुर्मीळ मुंगुसामुळे वन्यजीवप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, हा व्हिडिओ सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..Marleshwar Waterfall Rainfall Update : मार्लेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? आधी ही बातमी वाचा; धबधब्याने धारण केले रौद्ररूप, देवस्थान समितीने घेतला मोठा निर्णय.असे असते पांढरे मुंगूसपांढरे मुंगूस हे स्वतंत्र प्रजातीचे मुंगूस नसते. ते सामान्यतः अत्यंत दुर्मीळ रंगवैशिष्ट्य असलेले मुंगूस असते. ती अत्यंत दुर्मीळ नैसर्गिक घटना मानली जाते. यामागे दोन प्रमुख कारणे असू शकतात. अल्बिनिझममध्ये शरीरात मेलेनिन रंगद्रव्य नसल्यामुळे संपूर्ण अंग पांढरे दिसते आणि डोळे गुलाबी किंवा लालसर असतात. तर ल्युसिझम शरीरावरील केस पांढरे किंवा फिकट असतात, पण डोळ्यांचा रंग सामान्य राहतो. भारतात बहुतेकवेळा दिसणारे पांढरे मुंगूस हे ‘इंडियन ग्रे मुंगूस’ या प्रजातीतील असते. रंग वेगळा असला तरी त्यांचे वर्तन, आहार आणि सवयी सामान्य मुंगसांसारख्याच असतात. पांढरा रंग असल्याने जंगल-झाडीत लपणे कठीण जाते, त्यामुळे शिकाऱ्यांपासून त्यांना अधिक धोका असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.