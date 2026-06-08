कोकण

Raigad Disabled Protest: रासळ ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांचा ५% निधी रखडला; ९ जूनपासून सामूहिक उपोषणाचा इशारा

रासळ ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांच्या ५% हक्काच्या निधीचा विलंब; ९ जूनपासून ग्रामपंचायत कार्यालयात सामूहिक उपोषणाची चेतावणी
Divyang Agitation: Rasal Gram Panchayat Faces Intense Protests Over Welfare Fund Delays

Divyang Agitation: Rasal Gram Panchayat Faces Intense Protests Over Welfare Fund Delays

Sakal

अमित गवळे
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पाली : सुधागड तालुक्यातील रासळ ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यांग बांधवांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे. सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील हक्काचा ५% दिव्यांग निधी अद्याप न मिळाल्यामुळे संतप्त झालेले दिव्यांग नागरिक मंगळवार (ता. 9) पासून ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सामूहिक उपोषणाला बसणार आहेत. यासंदर्भातील लेखी निवेदने त्यांनी स्थानिक प्रशासनापासून ते थेट कोकण आयुक्तांपर्यंत सर्वांना सादर केली आहेत.

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