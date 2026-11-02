Drought Crisis: माणसांबरोबर पशुधनालाही दुष्काळाच्या झळा; चारा नियोजनाचे मोठे आव्हान

अल निनो वादळाच्या प्रभावामुळे यावर्षी पाऊस कमी पडला आहे. खालावलेल्या भूजल पातळीमुळे भविष्यात पाणीटंचाईच्या संकटाची तीव्रता अधिक वाढणार आहे. त्याच्यातून, निर्माण होणार्या दुष्काळाच्या झळा माणसांप्रमाणे पशुधनालाही सहन कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त स्थिती डोळ्यासमोर ठेवून जनावरांना पाण्यासोबत चार्या च्याही उपलब्धततेचे आतापासून नियोजनाची आवश्यकता आहे. कातळ सड्यावरील गवत आणि अन्य स्रोत याच्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पशुधनासाठी उपलब्ध असलेला चारा आगामी चार महिन्यांसाठी पुरेसा आहे. ओला चारा निर्मितीच्या प्रयत्नांना पाण्याभावी खीळ बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उन्हाळी हंगामातील अखेरच्या दोन-तीन महिन्यांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचे अन् पशुधनाची भूक भागवण्याचे आव्हान शेतकर्यांसमोर खर्या अर्थाने राहणार आहे.- राजेंद्र बाईत, राजापूरकोकणच्या विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्याला वैविध्यपूर्ण असा सडा परिसर लाभलेला आहे. या सडा परिसरामध्ये पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गवत उगवते. उन्हाळ्यामध्ये हे गवत सुकून जाते; मात्र, गुरांना वैरणासाठी सुकलेले गवतही उपयुक्त ठरते. असे असले तरी, सर्वसाधारणतः दिवाळीनंतर सातत्याने सड्यावर वणवे लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. या वणव्यांमध्ये आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून सड्यावरील मुबलक प्रमाणातील गवत जळून खाक होऊन जाते. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वणवे लागण्याच्या सातत्याने घटना घडल्यास सड्यावर सध्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले गवत भविष्यामध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सड्यावरील गवताचे वणव्यापासून संरक्षण करणे वा गवत कापून भविष्यासाठी त्याचा साठा करून ठेवण्याच्यादृष्टीने शेतकर्यांमध्ये आतापासून जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. .ओल्या चार्यासाठी पाणी कुठून आणायचे?आगामी दुष्काळाच्या स्थितीमध्ये उपयुक्त ठरणार्या ओल्या चार्याच्या निर्मितीच्यादृष्टीने पशुसंवर्धन विभागातर्फे आतापासूनच उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यामध्ये भविष्यामध्ये ओला चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून शेतामध्ये रूजवात करण्यासाठी शेतकर्यांना मका बीज, ज्वारी बीज, चवळी यांसह नेपियर ठोंब उपलब्ध करून दिले जात आहेत. सद्यःस्थितीमध्ये उपलब्ध असलेल्या या बियांची चांगली रूजवात होऊन रोपांची वाढही होणार आहे. मात्र, भविष्यामध्ये पाणीसाठा कमी झाल्यावर वा भूजल पातळी खालावल्यानंतर ही रोपे जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध कुठून आणि कसे करायचे? असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.चार्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकारसद्यःस्थितीमध्ये उपलब्ध असलेला चारा संपल्यानंतर उन्हाळी हंगामाच्या अखेरच्या दोन वा तीन महिन्यांसाठी आवश्यक चारानिर्मितीचे आव्हान राहणार आहे. त्या दृष्टीने पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन केले आहे. जिल्ह्यात वनविभागाच्या अनेक जागा असून, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी ओला वा सुका चारा उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वनविभागाशी संपर्क साधून हा चारा शेतकर्यांना उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तसेच ओला चारा निर्मितीसाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतकर्यांना अनुदान देण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत किमान ५ टक्के निधी चारा उत्पादनासाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. त्यातून रब्बी हंगामात महाबीजमार्फत चाऱ्याचे बियाणे पुरवले जाणार असून कृषी विद्यापीठे, पडीक जमिनी आणि जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्रात मका व ज्वारी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड केली जाईल. जिल्हानिहाय चारा बँकांची स्थापना करून वाहतूक खर्च वगळून सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये आणि मूरघास प्रतिकिलो कमाल ८ रुपये असा आधारभूत दर निश्चित केले आहे.चार्याची नासाडी रोखणे गरजेचेभाताचा वा कातवळावरील सुक्या गवताचा एक पेंढा जनावरांना खाण्यासाठी घातल्यास निम्मे गवत जनावरे खातात. उर्वरित फुकट जाते; या भाताचा पेंढा वा गवतावर युरिया प्रक्रिया केल्यास त्यातील प्रथिनांचे प्रमाण 3 ते 4 टक्क्यावरून 6 टक्क्यांपर्यंत वाढते. यातून गवताची पौष्टिकता अन् जनावरांची पचनक्षमता वाढण्यास मदत होते. साहजिकच, प्रक्रिया केलेला चारा जास्तीत जास्त खात असल्याने पेंडा वा चार्याची नासाडी कमी होईल. चारा वा गवत खाल्ल्यास जनावरांचे आरोग्य सुधारून दुधात आणि दुधातील फॅट वाढण्यासही मदत होईल.पशुखाद्य निर्मितीसाठी अभियानपशुधनासाठी चार उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने पशुसंवर्धन विभागाने चारा साक्षरता आणि संवर्धन अभियान हाती घेतले आहे. जिल्ह्यातील 67 गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येत असून, त्यामध्ये शेतकर्यांशी संवाद साधला जात आहे. यामध्ये चारानिर्मिती, प्रक्रिया, साठवणूक आणि संवर्धनाबाबत माहिती दिली जात आहे. तसेच वाया गेलेले पिकाचे अवशेष वा पीक जाळण्याऐवजी त्याचा पशुखाद्य निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे..अशी करावी गवतावर युरिया प्रक्रिया४० ते ५० लिटर स्वच्छ पाण्यामध्ये चार किलो युरिया टाकून द्रावण तयार करायचे. त्यानंतर, मोकळ्या व कोरड्या जागेवर प्लास्टिक कागद अंथरून ६ ते ८ इंच जाडीचा पेंढ्याचा थर पसरायचा. त्यानंतर, तयार केलेले युरिया द्रावण त्यावर शिंपडून पुन्हा एकदा पेंढ्याचा थर तयार करायचा. त्यानंतर १०० किलो पेंढा आणि संपूर्ण द्रावण संपेपर्यंत थरांवर थर देत जायचे. द्रावण टाकताना चारा फक्त ओलसर होईल, याकडे लक्ष द्यावे; मात्र, अतिशय ओले होऊन द्रावण खाली साचणार नाही याची काळजी घ्यावी. संपूर्ण पेंढा ओला झाल्यावर रास (ढेग) तयार करून चारही बाजूंनी प्लास्टिकने हवाबंद झाकायचे. त्यानंतर, कडेने हवा जाऊ नये म्हणून प्लास्टीकच्या कडांवर माती किंवा दगड ठेवायचे. त्यानंतर, हा ढेग उन्हाळ्यामध्ये २१ दिवस तर हिवाळा वा पावसाळ्यात २६ दिवस ठेवायचा. त्यानंतर, प्लास्टिक काढून हवा मोकळी होऊ द्यायची. त्याचवेळी अमोनियाचा वास जाऊ देण्यासाठी अर्धा ते एक तास हवेत पसरवून ठेवायचा.मोकाट गुरांमध्ये भर पडण्याची भितीगेल्या काही वर्षात मंडणगड ते राजापूर तालुक्यापर्यंत ठिकाठिकाणी मोकाट गुरांचा प्रश्न आवासून उभा आहे. कोकणात ग्रामीण भागात दिवाळीनंतर शेतकरी शेतामध्ये गुरे चरण्यासाठी स्वतः नेण्याऐवजी त्यांनी मोकाट सोडतात. शहरी भागांच्या जवळील गावातील गुरे रस्त्यावर किंवा बाजारपेठांमध्ये खाद्य मिळेल, अशा ठिकाणी वास्तव्य करतात. अनेकवेळा लोकवस्तीकील मोकळ्या ठिकाणी, रस्त्यावर घोळक्याने ठाण मांडून बसलेली पहायला मिळतात. त्यांचा बंदोबस्त करण्याचे आव्हान त्या-त्या प्रशासनासमोर आहे. या गुरांमुळे अनेक अपघातही झालेले आहेत. नगरपालिका, नगरपंचायती किंवा महामार्गावरील ग्रामपंचायतींकडे कोंडवाड्याचा तुटवडा, निधीची कमतरता यामुळे मोकाट गुरांचा प्रश्न जैसे थेच आहे. त्यात यंदा निर्माण होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त स्थितीमुळे वैरण उपलब्ध नसल्याने अनेक पशुपालक गुरांना मोकाट सोडण्याची भिती नाकारता येत नाही. यामुळे भविष्यात मोकाट गुरांच्या संख्यात भर पडू शकते. या प्रश्नाकडे प्रशासनानेही गांभिर्याने पाहिले पाहिजे..दृष्टिक्षेपात रत्नागिरी जिल्हा* एकूण पशुधन ः 1 लाख 96 हजार* उपलब्ध चारा ः 3 लाख मेट्रिक टन* ओला चारा निर्मितीसाठी 7906 क्विंटल बियाणे* बियाणे वाटप लाभार्थी ः 838 लाभार्थीएक जनावराचा एक दिवसाचा चाराएका जनावराला सर्वसाधारणतः दिवसाला सरासरी सुमारे 15 किलो चारा लागतो. त्यानुसार एका महिन्याला एका जनावराला 450 किलो तर नोव्हेंबर ते मे महिना या दुष्काळाच्या सुमारे सात महिन्याच्या कालावधीमध्ये सुमारे 3 हजार 150 किलो म्हणजे 3.15 टन चारा लागणार आहे..एक दिवसाचे पाणीएका मोठ्या जनावराला सर्वसाधारणतः दिवसाला सरासरी 40 लिटर तर लहान जनावराला 15 लिटर पाणी लागते. त्यानुसार एका महिन्याला मोठ्या जनावराला 1200 लिटर तर लहान जनावराला 450 लिटर. नोव्हेंबर ते मे महिना या दुष्काळाच्या सुमारे सात महिन्याच्या कालावधीमध्ये मोठ्या जनावराला 8 हजार 400 लिटर तर लहान जनावराला 3 हजार 150 लिटर सरासरी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.असे करु शकतात वैरणाचे नियोजनसंभाव्य दुष्काळग्रस्त स्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी वैरणासाठी चारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून आतापासूनच नियोजन केले आहे. सोलगाव येथील पंडीत पंचगव्य विस्तार केंद्राने पुढील सात महिन्यांच्या वैरणाचे नियोजन केले आहे. या केंद्रात सध्या लहान-मोठ्या 55 गुरांचे संगोपन केले जाते. या गुरांना दर महिन्याला शंभर पेंढे गवत लागते. त्याप्रमाणे पुढील सात महिन्यांमध्ये सातशे पेंढे गवत लागेल. बागांमध्ये उपलब्ध असलेले आणि सड्यावरील सुके गवत संकलन करुन ७०० गवताच्या पेंढ्याचे बांधून ठेवलेल्या आहेत. भविष्यात पाणी किती उपलब्ध होईल या यावर ओला चारा निर्मितीचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, मार्चनंतर मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सुकं गवत (वैरण) उपलब्ध करून ते भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे सुहास पंडीत यांनी सांगितले." रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सध्या सुमारे ३ लाख मेट्रीक टन चारा उपलब्ध आहे. हा चारा फुब्रुवारी महिन्यांपर्यंत पुरेसा आहे. त्यानंतरच्या पुढील काळासाठी ओला चारा निर्मितीच्यादृष्टीने नियोजन केले आहे. त्यासाठी गोपालक, शेतकरी यांना चवळी, मका, ज्वारी आदींचे ७ हजार ९०६ क्विंटल बियाणे वाटप केल आहे. त्यासोबत चारा साक्षरता आणि संवर्धन अभियानही जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. "- डॉ. द. के. झंझाड, जिल्हा उपआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्दव्यवसाय." कोकणामध्ये विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीमध्ये मुबलक प्रमाणात सुकं गवत उपलब्ध आहे. ते गवत आगामी काळामध्ये उपयुक्त ठरेल वा उपलब्ध कसे होईल ? यादृष्टीने आतापासून नियोजन करणे गरजेचे आहे. अचानक लागणार्या वणव्यांमध्ये सड्यावर असलेले गवत जळून फुकट जाते. त्यामुळे वणवे लागू नयेत यादृष्टीने ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर जनजागृती होणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी, जनावरांना आवश्यक असलेला ओला चारा आणि पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून भूजल पातळी वाढावी यादृष्टीने आतापासून शेतकर्यांनी स्वतः वैयक्तिक स्तर वा सामुहिक पद्धतीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. ”- सुहास पंडीत, पंडीत पंचगव्य विस्तार केंद्र सोलगाव, राजापूर" महाराष्ट्रात विविध भागामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीमध्ये कोकणातील नैसर्गिक गवताचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी केल्यास त्या भागातील गोपालकांना गुरांच्या वैरणाचा प्रश्नाच्या अनुषंगाने दिलासा मिळणार आहे. त्याचवेळी कोकणातील शेतकर्यांकडून योग्य दराने खरेदी करून चारा छावण्यांना हे गवत पुरविल्यास कोकणातील कष्टकरी शेतकर्यांना रोजगारही मिळेल. "-विद्याधर राणे, राजापूर"गुरांच्या वैरणाचे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये भाताच्या पेंढ्यासह सड्यावर वा बागेमध्ये उपलब्ध असलेले सुके गवत काढून त्याचा भविष्यासाठी संग्रह सुरक्षितपणे करून ठेवलेला आहे. यावर्षी दुष्काळग्रस्त स्थिती असली तरी, पूर्वानुभवाप्रमाणे पुरेसा गवताचा साठा करून ठेवण्यात आल्याने गुरांच्या वैरणाचा फारशी समस्या निर्माण होणार नाही. "- पांडुरंग म्हादये, शेतकरी"आंबा बागेमध्ये सध्या मुबलक प्रमाणात सुकं गवत उपलब्ध आहे. हे काढण्यासाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे मशीनच्या सहाय्याने गवत काढून बाग परिसराची स्वच्छता केली जात आहे. मात्र, शेतकर्यांनी स्वतःहून योग्य वेळेमध्ये बागेतील गवत काढून नेल्यास शेतकर्यांना गुरांसाठी वैरणही मिळेल आणि आमच्या बागेची साफसफाईही होईल. मात्र, यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक दृष्टीकोमातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत."-राजेश पाटील, आंबा बागायतदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.