Exam Fee Waiver: परीक्षाशुल्कातून विद्यार्थ्यांची सुटका तीन दुष्काळी तालुके; दहा हजार विद्यार्थ्यांना लाभ

रत्नागिरी: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासननिर्णयानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन दुष्काळी तालुक्यांतील तब्बल १० हजार २३९ विद्यार्थ्यांना दहावी-बारावीच्या परीक्षाशुल्कातून पूर्ण सूट मिळणार आहे. २६५ दुष्काळी तालुक्यांत निर्णय लागू..पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील यादीही नुकतीच जाहीर झाली होती. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी-बारावीचे परीक्षाशुल्क माफ केले आहे. सध्या परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..फक्त शालेयस्तरावरच नव्हे तर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार उच्चशिक्षण संचालनालयाने सर्व महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण मंडळाने सर्व विभागीय बोर्ड, शाळा आणि महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही परीक्षा फी न घेता त्यांचे ऑनलाइन परीक्षा अर्ज भरून घ्यावेत..विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी आणि परीक्षा शुल्कमाफीच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर विशेष कृती समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. उच्चशिक्षण संचालनालयातर्फे दर महिन्याच्या १ आणि १६ तारखेला या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे..तालुकानिहाय परीक्षा अर्ज भरलेले विद्यार्थीतालुके बारावी दहावीरत्नागिरी ३,३०२ २,७४४संगमेश्वर १,०८७ १,०७९राजापूर १,०६० १,०१७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.