कोकण

Exam Fee Waiver: परीक्षाशुल्कातून विद्यार्थ्यांची सुटका तीन दुष्काळी तालुके; दहा हजार विद्यार्थ्यांना लाभ

Ratnagiri Students, Exam Fee Waiver, Drought-Affected Talukas या निर्णयामुळे रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर या तीन दुष्काळी तालुक्यांतील दहावी-बारावीच्या १०,२३९ विद्यार्थ्यांना परीक्षाशुल्कातून पूर्ण सूट मिळणार आहे. उच्च शिक्षणातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांनाही शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
Students in Ratnagiri, Rajapur and Sangameshwar will receive a complete waiver of Class 10 and Class 12 examination fees.

Students in Ratnagiri, Rajapur and Sangameshwar will receive a complete waiver of Class 10 and Class 12 examination fees.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासननिर्णयानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन दुष्काळी तालुक्यांतील तब्बल १० हजार २३९ विद्यार्थ्यांना दहावी-बारावीच्या परीक्षाशुल्कातून पूर्ण सूट मिळणार आहे. २६५ दुष्काळी तालुक्यांत निर्णय लागू.

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