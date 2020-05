...यासाठी मुलीनेच दिला वडिलांना अग्नी 

वेंगुर्ले ( सिंधुदुर्ग ) - वृद्धापकाळाने निधन झालेल्या वडिलांना, मुलगा असताना तो लॉगडाऊनमुळे मुंबईत अडकल्याने विवाहीत मुलीला अग्नी द्यावा लागला. ही घटना म्हाडा कॉलनी येथे घडली. मूळचे परबवाडा-गवंडेवाडा येथील रहिवासी नारायण नानू गवंडे (वय 80) हे गेली काही वर्षे वेंगुर्ला कॅम्प येथील म्हाडा वसाहतीमध्ये आपल्या मुलीच्या शेजारी राहत होते. वृद्धावस्थेत असलेल्या नारायण गवंडे यांची दोन दिवसांपूर्वी अचानक प्रकृती खालावली आणि 9 मे रोजी पहाटे चारच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. त्यांचा मुलगा मुंबई-घाटकोपर येथे नोकरीनिमित्त वास्तव्यास असल्याने आणि कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु असल्याने वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी येणे त्याला शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे त्यांची विवाहीत मुलगी सायली समीर कोचरेकर हिने आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला अग्नी दिला. येथील दाडाचे टेंब स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गवंडे यांच्या पश्‍चात मुलगा, तीन मुली, सून, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.



