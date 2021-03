चिपळूण (रत्नागिरी) : मार्च महिन्याच्या मध्यानंतर गृहिणींची वर्षभराकरिता मसाला बनविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे लाल मिरची तसेच गरम मसाल्याच्या जिन्नसांना मोठी मागणी आहे. दरम्यान, लाल मिरचीच्या उत्पादनात झालेली घट आणि इंधन दरवाढीमुळे वाढलेला वाहतूक खर्च यामुळे यंदा शंकेश्वरी, बेडगी, पांडी, काश्‍मिरी तसेच लवंगी मिरचीच्या दरांमध्ये 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. धने, लवंग, दालचिनी यांसारखे जिन्नसही महागले आहेत. त्यामुळे यंदा लाल मसाला गृहिणींसाठी किमतीला चांगलाच तिखट ठरण्याची चिन्हे आहेत. मार्च ते मे महिन्याच्या कालावधीत उन्हाचा तडाखा जास्त असल्याने हा काळ लाल मसाला बनविण्यासाठी उत्तम मानला जातो. यासाठी मार्च ते एप्रिल महिन्याच्या दरम्यान ग्राहकांची मिरच्या खरेदी करण्यासाठी मसाला बाजारात मोठ्या संख्येने गर्दी होत असते. या काळात शंकेश्वरी, बेडगी, लवंगी, काश्‍मिरी, पांडी या मिरच्यांना मोठी मागणी असते. महाराष्ट्रासह, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांतून या मिरच्या चिपळूण शहर आणि उपनगरातील बाजारांत फेब्रुवारी महिन्यात विक्रीसाठी दाखल होतात. याही वर्षी या मिरच्या बाजारात दाखल झाल्या असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या मिरच्यांच्या दरांत 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे या मिरच्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे, असे मिरचीचे व्यापारी विनायक रेडीज यांनी सांगितले. हेही वाचा - इंटरनॅशनल फेस्टिव्हलमध्ये कोकणचा ‘झुंजुमुंजु’; स्पर्धा आता विदेशातील लघुपटांशी - गरम मसालाही महागला गरम मसाला तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या धणे, खसखस, दगडफूल, लवंग, दालचिनी, तेजपत्ता या जिन्नसांच्या दरातही वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षी हजाराच्या आत ते 1 हजार 125 रुपये प्रति किलोने विकले जाणारे हे जिन्नस यंदा 1 हजार रुपये ते 1 हजार 500 रुपये प्रति किलोने विकले जात आहेत. मिरच्यांच्या दरवाढीचा परिणाम या जिन्नसांवर झाला आहे, अशी माहिती विक्रेते विलास जाधव यांनी दिली. संपादन - स्नेहल कदम

