Pali News : रिलायन्सच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याची मुजोरी; अपघाताचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराचा मोबाईल हिसकावला

पाली - नागोठणे-पोयनाड मार्गावर रिलायन्स मटेरियल गेटसमोर गुरुवारी (ता. 23) एक अपघाताची घटना घडली. मात्र, या घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराला अडवून त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. रिलायन्सच्या RGSS सुरक्षा अधिकाऱ्याने कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकाराच्या हातातून जबरदस्तीने मोबाईल हिसकावून घेत त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागोठणे-पोयनाड मार्गावर रिलायन्स कंपनीच्या एका कारने एका पादचाऱ्याला जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की, संबंधित व्यक्तीच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आणि ती व्यक्ती रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडून होती. रुग्णवाहिका येईपर्यंत घटनास्थळी लोकांची गर्दी जमली होती..यावेळी तिथे उपस्थित असलेले पत्रकार धम्मशील सावंत हे आपल्या व्यावसायिक कर्तव्याचा भाग म्हणून घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये टिपत होते. वार्तांकन करत असतानाच रिलायन्सच्या RGSS सुरक्षा दलाचा एक अधिकारी तिथे आला. सावंत यांनी आपण पत्रकार असल्याचे वारंवार सांगूनही, त्या अधिकाऱ्याने तुम्ही पत्रकार असलात तरी व्हिडिओ करू शकत नाही असे म्हणत त्यांच्या हातातील मोबाईल जबरदस्तीने खेचून घेतला..अपघाताची बातमी लोकांपर्यंत पोहोचू नये आणि कंपनीची प्रतिमा मलीन होऊ नये, या उद्देशाने ही दडपशाही करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित सुरक्षा अधिकाऱ्याने पत्रकाराने वारंवार विनंती करूनही मोबाईल परत दिला नाही. या सुरक्षा रक्षकांच्या मुजोरीचा अनुभव स्थानिक नागरिकांना नेहमीच येतो, मात्र आता चक्क लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरच हल्ला चढवल्याने संताप व्यक्त होत आहे..पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या या कृत्याचा राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांनी कडक शब्दांत निषेध केला आहे.अपघातासारख्या संवेदनशील घटनेचे वार्तांकन करणे हा पत्रकाराचा हक्क आहे. अशा प्रकारे खासगी सुरक्षा रक्षकांनी कायद्याला हातात घेणे आणि पत्रकारांशी गैरवर्तन करणे बेकायदेशीर आहे.