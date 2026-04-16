Pali News : प्रवाशांचे हाल थांबणार! सर्व अडथळे दूर करत रोहा-पुणे एसटी अखेर बसस्थानकात दाखल

पाली - रोहा-पुणे मार्गावरील धावणारी मोठी एसटी बस अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहरातील अरुंद रस्त्यांमुळे पाली बसस्थानकापर्यंत पोहोचू शकत नव्हती. परिणामी, प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी लांबवर पायपीट करावी लागत होती. उन्हातान्हात व पावसाळयात ताटकळत उभे राहावे लागत होते. प्रवाशांची ही मोठी गैरसोय लक्षात घेऊन भाजप सुधागड तालुकाध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांनी पुढाकार घेतला आणि या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढत बुधवारी (ता. 15) बस सुरक्षितपणे स्थानकात आणली..रोहा-पुणे मार्गावर चालवण्यात येणारी एसटी बस आकाराने मोठी असल्याने आणि पाली बस स्थानकाकडे जाणारे रस्ते अरुंद असल्याने बस वळवताना चालकांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. यामुळे ही बस मुख्य स्थानकात न येता शहराबाहेरूनच जात होती. वयोवृद्ध, महिला आणि लहान मुलांसह प्रवाशांना सामान घेऊन बस पकडण्यासाठी धावपळ करावी लागत असे. शिवाय बस वेळेत आली नाही तर खूप वेळ ताटकळत थांबावे लागत आहे. तसेच येथे थांबा नसल्याने वसण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने प्रचंड हाल होतात. उन्हाळा व पावसाळ्यात खूपच गैरसोय होते..श्रीकांत ठोंबरे यांनी या समस्येची गांभीर्याने दखल घेतली. रस्ते अरुंद असले तरी प्रवाशांचे हाल होऊ देणार नाही, असा निर्धार करत त्यांनी तातडीने प्रशासकीय यंत्रणा आणि डेपो व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि चालकांशी चर्चा करून सुरक्षित मार्ग काढण्यात आला. ठोंबरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर सर्व अडथळे दूर करून ही मोठी बस स्थानकात दाखल झाली..यावेळी पाली नगराध्यक्ष पराग मेहता, नगरसेवक आरिफ मनियार, भाजप पाली शहर अध्यक्ष सुशील शिंदे, व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासकीय स्तरावर तातडीने तोडगा काढल्याबद्दल प्रवाशांनी श्रीकांत ठोंबरे यांचे आभार मानले आहेत.