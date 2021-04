धक्कादायक: आरटीपीसीआर, ऍण्टीजेन टेस्टमध्ये एका दिवसात रत्नागिरीत सापडले 251 बाधित

रत्नागिरी : जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांतील विक्रमी 251 कोरोनाबाधित आज आढळले. सर्वांत जास्त 74 बाधित रत्नागिरी तालुक्‍यात आहेत. जिल्ह्यात आता बाधितांची संख्या 12 हजार 271 झाली. उत्सव, सणासुदीच्या निमित्ताने जिल्ह्याचा थेट मुंबईशी संपर्क येत असल्याने हा आकडा वाढत आहे. संगमेश्‍वरमधील 85 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. मृतांची एकूण संख्या 389 झाली. आज 175 रुग्ण बरे झाले. एकूण बरे झालेल्यांची संख्या 10 हजार 750 आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 87.60 टक्के आहे. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 854 आहे, तर 928 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना संक्रमण होत आहे. शिमगोत्सवासह अन्य सणासुदीच्या निमित्ताने चाकरमानी जिल्ह्यात दाखल झाले होते आणि अजून होत आहेत. त्यामुळे संसर्ग वाढत असल्याचा आरोग्य विभागाचा अंदाज आहे. जिल्ह्यात आज आरटीपीसीआर 150, तर ऍण्टीजेन चाचणीत 101 बाधित सापडले. यामुळे रुग्णांची संख्या 12 हजार 271 झाली. तालुकानिहाय रुग्णसंख्या

रत्नागिरी - 74

दापोली- 19

खेड- 25

गुहागर- 19

चिपळूण- 45

संगमेश्‍वर- 41

मंडणगड- 2

लांजा- 12

राजापूर- 14 संपादन- अर्चना बनगे

