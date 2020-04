कोरोनाची अफवा पसरवणाऱ्या तिघांवर गुन्हा दाखल 

रत्नागिरी - शहरातील मारुती मंदिर येथील किराणा दुकानाच्या मालकाबाबत सोशल मीडियावर खोटी अफवा पसरवणाऱ्या तिघांविरोधात शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत गणी कादर मुसानी (38, रा. नाचणे रोड) यांनी शहर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. गणी मुसानी यांचा मारुती मंदिर येथे व्यवसाय आहे. गणी मुसानी यांचे वडील दिल्लीतील कार्यक्रमाला गेले होते. कार्यक्रमाला 2000 लोकांमध्ये सहभागी होऊन आल्यानंतर घरी येऊन बसले आहेत. त्यांनी टेस्टदेखील केलेली नाही. चार दिवसात जो कुणी त्याच्या दुकानात येऊन गेला आहे, त्यांचा शोध सुरू असल्याची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आली. गुरुवारी दिवसभर ही पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत होती. गणी मुसानी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पवन रसाळ, कोहिनूर ग्रीन वुड्‌स, सहकारी गृहनिर्माण संस्था नाचणेचे अध्यक्ष यांनी जाहीर सूचना म्हणून पोस्ट व्हायरल केली. नवलाई मित्रमंडळ बाजारपेठ यांच्या ग्रुपवर ही पोस्ट टाकण्यात आली. गणी मुसानी यांचे वडील दिल्ली येथे गेले नसताना गुरुवारी सायंकाळी आठ वाजता जिल्हा रुग्णालयातील नर्स घरी येऊन वडिलांना तपासायचे आहे असे सांगितले. यानंतर आम्ही वडिलांना घेऊन जिल्हा रुग्णालयात गेलो. वडिलांची तपासणी सुरू आहे. परंतु मरकत येथे माझे वडील गेले नसताना, त्यांना कोरोनाची लक्षणे नसतानाही लागण झाली आहे अशी अफवा पसरवून बदनामी केल्याप्रकरणी मुसानी यांनी शहर पोलिसात तक्रार दाखल केली.

Web Title: Rumors Of Corona Crime On Three Person Ratnagiri Marathi News