Raigad News : घातक कचऱ्यावरून खळबळ; पालीत वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनावर कडक निर्बंध!

Biomedical Waste Sakal Impact : सकाळच्या वृत्तानंतर पालीतील अंबा नदीकाठावर आढळलेल्या घातक जैववैद्यकीय कचऱ्याप्रकरणी प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. खासगी क्लिनिकची तपासणी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : पाली अंबा नदी पुलाजवळ थेट जैववैद्यकीय घातक कचरा टाकल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात सकाळने गुरुवारी (ता. 8) बातमी प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर या प्रकरणात प्रशासन खडबडून जागे झाले असून गुरुवारी (ता. 8) पाली नगरपंचायत व मेडिकल असोसिएशनची तातडीची बैठक पार पडली. तसेच पालीतील खासगी क्लिनिकची तपासणी होणार असून नोंदणी देखील सक्तीची करण्यात आली आहे.

