Raigad News : घातक कचऱ्यावरून खळबळ; पालीत वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनावर कडक निर्बंध!

पाली : पाली अंबा नदी पुलाजवळ थेट जैववैद्यकीय घातक कचरा टाकल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात सकाळने गुरुवारी (ता. 8) बातमी प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर या प्रकरणात प्रशासन खडबडून जागे झाले असून गुरुवारी (ता. 8) पाली नगरपंचायत व मेडिकल असोसिएशनची तातडीची बैठक पार पडली. तसेच पालीतील खासगी क्लिनिकची तपासणी होणार असून नोंदणी देखील सक्तीची करण्यात आली आहे. .वाकण पाली राज्य महामार्गावर अंबा नदी पुलाजवळ वापरलेल्या सलाईनच्या बाटल्या, इंजेक्शनच्या सुया, नळ्या, औषधांच्या काचा असा अत्यंत धोकादायक कचरा मोठ्या प्रमाणात नदीलगत टाकण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या ठिकाणी टाकलेला कचरा पाहता तो रुग्णालय, खासगी दवाखाना किंवा वैद्यकीय कचरा संकलन करणाऱ्या एजन्सीकडूनच टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. हा कचरा उघड्यावर असल्याने मानवी आरोग्याला तसेच जनावरांना गंभीर धोका निर्माण झाला असून अंबा नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण अटळ ठरणार आहे..Raigad News : अंबा नदी पुलाजवळ उघड्यावर घातक वैद्यकीय कचरा; सुया टोचून अनेक जखमी; नागरिकांमध्ये संताप!.अंबा नदीच्या काठावर आढळून आलेल्या जैववैद्यकीय घातक कचऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाली नगरपंचायत व पाली मेडिकल असोसिएशन यांची तातडीची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी माधुरी मडके, तसेच पाली मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. जयंत जाधव व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते..या बैठकीत जैववैद्यकीय घातक कचरा उचलण्याची जबाबदारी नगरपंचायतीची नसल्याचे स्पष्ट करताना मुख्याधिकारी माधुरी मडके यांनी सांगितले की, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार खाजगी डॉक्टर, क्लिनिक व रुग्णालयांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (MPCB) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर अधिकृत एजन्सीकडूनच हा कचरा उचलला व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. यावेळी पाली मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने खुलासा करताना सांगण्यात आले की, आम्ही यापूर्वी MPCB कडे नोंदणी केली होती; मात्र संबंधित एजन्सीकडून वेळेवर वाहन पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण झाल्याची चर्चा बैठकीत झाली..या संदर्भात नगराध्यक्ष पराग मेहता यांनी ठाम भूमिका मांडत सांगितले की, त्यांनी स्वतः महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी चर्चा केली असून, डॉक्टरांनी पुन्हा नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच नागोठणे, रोहा व परिसरातील इतर भागात कोणत्या एजन्सी कार्यरत आहेत, याची माहिती घेऊन मेडिकल असोसिएशनची स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, असे सूचित केले. अंबा नदी प्रदूषणाच्या गंभीर घटनेनंतर जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासाठी व पुढील गैरप्रकार टाळण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरली असून, यापुढे जैववैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावली जाईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला..Pune Crime : चंदननगरमध्ये गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; २५ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त; सराईत गुन्हेगार अटकेत!.दोन दिवसांत क्लिनिकची तपासणीयावेळी उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, येत्या दोन दिवसांत नगरपंचायतीचा कर्मचारी पालीतील सर्व खाजगी डॉक्टरांच्या क्लिनिकला प्रत्यक्ष भेट देणार असून,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील नोंदणीची छायांकित प्रत, डॉक्टरांची शैक्षणिक अर्हता व अधिकृत कागदपत्रे नगरपंचायतीकडे जमा केली जाणार आहेत..एकमेकांकडे बोटनगरपंचायत, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मेडिकल असोसिएशन आता एकमेकांकडे बोट न दाखवता जबाबदारी स्वीकारणार का? असा प्रश्न पालीकर विचारत आहेत. येत्या काही दिवसांत होणारी क्लिनिक तपासणी ही केवळ औपचारिक ठरणार की खरोखर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.