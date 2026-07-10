कोकण

Satavali Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील 'या' ऐतिहासिक गढीचे बदलणार भाग्य! मिळणार राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा, पुरातत्त्व विभागाचं महत्त्वपूर्ण पाऊल

Satavali Fort Ratnagiri latest news : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक साटवली गढीला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता असून पुरातत्त्व विभागाने प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात नेला आहे.
Historic Satavali Fort conservation

Satavali Fort from the era of Chhatrapati Shivaji Maharaj to receive state protected monument status

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रत्नागिरी : लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी नदीच्या उत्तर तीरावर वसलेली ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य ‘साटवली गढी’ (साटवलीचा किल्ला) आता राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित होण्याची शक्यता (Satavali Fort Maharashtra Archaeology Department) आहे. या गढीला राज्य संरक्षित दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असून, संचालक स्तरावरून आवश्यक ती शासकीय कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव सध्या अंतिम प्रक्रियेत असल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाने दिली.

Loading content, please wait...
Fort
Maratha
Maratha Community
Fort In Maharashtra
Fort News
History
shivaji maharaj

Related Stories

Gagangad fort declared state protected monument
Ratnagiri Police cleanliness drive at Gopalgad Fort
Gopalgad Fort heritage conservation report
Gopalgad Fort ownership dispute in Ratnagiri