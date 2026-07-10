Satavali Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील 'या' ऐतिहासिक गढीचे बदलणार भाग्य! मिळणार राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा, पुरातत्त्व विभागाचं महत्त्वपूर्ण पाऊल

रत्नागिरी : लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी नदीच्या उत्तर तीरावर वसलेली ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य ‘साटवली गढी’ (साटवलीचा किल्ला) आता राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित होण्याची शक्यता (Satavali Fort Maharashtra Archaeology Department) आहे. या गढीला राज्य संरक्षित दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असून, संचालक स्तरावरून आवश्यक ती शासकीय कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव सध्या अंतिम प्रक्रियेत असल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाने दिली. .लांजा शहरापासून अवघ्या १८ किलोमीटर अंतरावर असलेली ही शिवकालीन गढी पाच एकर परिसरात पसरलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जलमार्गावरील व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि मालाचा साठा करण्यासाठी (कोठार) या गढीचा वापर केला जात असे. मुचकुंदी नदीच्या खाडीमार्गे चालणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचे हे एक मुख्य केंद्र होते. काळाच्या ओघात या ऐतिहासिक ठेव्याची मोठी पडझड झाली आहे. त्याचे जतन करण्याची गरज आहे..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.यासाठी शासनाने या गढीला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. येथील पुरातत्त्व विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या या निर्णयामुळे गढीच्या संवर्धनाला गती मिळणार आहे. यामुळे साटवली गढीचे मूळ वैभव आणि इतिहास जपण्यास मोठी मदत होणार आहे..Farmer Success Story : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण! 44 अंशांच्या उन्हात 'गंगामाई'ने फुलवली 'पिवळ्या खजुराची' यशस्वी शेती; एकरी 3 लाख रुपयांची हमखास कमाई.निसर्गाच्या कुशीत विसावलेला हा परिसर पर्यटकांसाठी अत्यंत शांत आणि नयनरम्य आहे. दरवर्षी देवदिवाळीच्या काळात स्थानिक तरुणांच्या पुढाकाराने येथे भव्य दीपोत्सव साजरा केला जातो, ज्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूला एक वेगळेच चैतन्य लाभते. सध्या लांजा आणि राजापूर येथून साटवलीसाठी राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) बसेस उपलब्ध असल्याने पर्यटकांना येथे पोहोचणे सोपे जाते. भविष्यात लांजा परिसरातील पर्यटन विकासालाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.....असे आहे गढीचे वैशिष्ट्यया गढीची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण असून, तिचा मुख्य दरवाजा दोन बुरुजांच्या मध्ये वक्राकृती पद्धतीने बांधण्यात आला आहे. गढीच्या परिसरात आजही एक विठ्ठल-रखुमाई मंदिर, एक छोटी तोफ, आयताकृती विहीर आणि प्राचीन वीरगळ पाहायला मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.