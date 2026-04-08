कोकण

Aachara Agitation : तळाशील वाचवा, कोकण वाचवा! खाडीत उतरून महिलांचं आंदोलन, महिलेची प्रकृती बिघडली

तळाशील येथील अवैध वाळू उपशाविरोधात ग्रामस्थांनी छेडलेल्या आंदोलनाने आता रौद्ररूप धारण केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा - तळाशील येथील अवैध वाळू उपशाविरोधात ग्रामस्थांनी छेडलेल्या आंदोलनाने आता रौद्ररूप धारण केले आहे. प्रशासनाला दिलेली दोन दिवसांची मुदत संपूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने, संतप्त महिलांनी आज सायंकाळपासून थेट खाडीच्या पाण्यात उतरून 'जलआंदोलन' सुरू केले. या आंदोलनादरम्यान पाण्यात उभे राहिल्याने दोन महिलांची प्रकृती खालावली असून, एका महिलेला पुढील उपचारासाठी मालवण येथे हलवण्यात आले आहे.

