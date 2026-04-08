Aachara Agitation : तळाशील वाचवा, कोकण वाचवा! खाडीत उतरून महिलांचं आंदोलन, महिलेची प्रकृती बिघडली

आचरा - तळाशील येथील अवैध वाळू उपशाविरोधात ग्रामस्थांनी छेडलेल्या आंदोलनाने आता रौद्ररूप धारण केले आहे. प्रशासनाला दिलेली दोन दिवसांची मुदत संपूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने, संतप्त महिलांनी आज सायंकाळपासून थेट खाडीच्या पाण्यात उतरून 'जलआंदोलन' सुरू केले. या आंदोलनादरम्यान पाण्यात उभे राहिल्याने दोन महिलांची प्रकृती खालावली असून, एका महिलेला पुढील उपचारासाठी मालवण येथे हलवण्यात आले आहे..तळाशिल परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. यामुळे स्थानिक किनारपट्टीला धोका निर्माण झाला असून ग्रामस्थांनी वारंवार प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. दोन दिवसांपूर्वी तळाशिल येथील महिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला अवैध उपसा थांबवण्यासाठी ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला होता; मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल न झाल्याने आज सायंकाळी ५:३० वाजता महिलांनी थेट पाण्यात उतरून आंदोलनास सुरुवात केली..पाण्यात बराच वेळ उभे राहिल्याने थंडी आणि थकव्यामुळे दोन महिलांची प्रकृती अचानक बिघडली. यामध्ये सौ. चंद्रलेखा चंद्रकांत सादये (वय ५६) यांना चक्कर येऊन त्रास होऊ लागल्याने तातडीने आचरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांची प्रकृती अधिक चिंताजनक वाटल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार अधिक उपचारांसाठी मालवण येथील रुग्णालयात हलवले आहे. आंदोलनाची आणि महिलांची प्रकृती बिघडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी रुग्णालयात धाव घेतली..यामध्ये शिवसेना आचरा विभागीय अध्यक्ष संतोष कोदे, सरपंच जेरोन फर्नांडिस, जिल्हा परिषद सदस्या सौ. वर्षा सांबारी यांच्यासह विजय कदम, अभय भोसले, मांगिरीष सांबारी, हर्षद धुरी यांचा समावेश होता. या सर्वांनी रुग्णालयात जाऊन सादये यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि आंदोलकांच्या भावना समजून घेतल्या. जोपर्यंत अवैध वाळू उपसा पूर्णपणे बंद होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.