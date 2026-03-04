कोकण

Sawantwadi Car Accident : सावंतवाडीत काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! संपूर्ण कुटुंब वाचलं, पण 4 वर्षांच्या लेकाचा कारखाली चिरडून मृत्यू; बांदा खामदेव नाक्यावर काय घडलं?

Sawantwadi Car Accident at Banda Khamdev Naka : सावंतवाडीतील बांदा खामदेव नाका येथे चालकाचा ताबा सुटल्याने कार दरीत कोसळली. अपघातात खिडकीतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला.
Sawantwadi Banda Khamdev Naka Car Accident : सावंतवाडीतील बांदा खामदेव नाका येथे भीषण अपघात घडला असून कार थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दरीत कोसळल्याने चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

