Sawantwadi Car Accident : सावंतवाडीत काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! संपूर्ण कुटुंब वाचलं, पण 4 वर्षांच्या लेकाचा कारखाली चिरडून मृत्यू; बांदा खामदेव नाक्यावर काय घडलं?

Sawantwadi Banda Khamdev Naka Car Accident : सावंतवाडीतील बांदा खामदेव नाका येथे भीषण अपघात घडला असून कार थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दरीत कोसळल्याने चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात रात्रीच्या सुमारास घडला. संबंधित कुटुंब कारमधून प्रवास करत असताना वाहन चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. त्यामुळे कार रस्त्याच्या कडेला जाऊन थेट दरीत कोसळली..अपघाताच्या वेळी चार वर्षीय बालक खिडकीतून बाहेर फेकले गेले. त्यानंतर कार खाली कोसळताना त्याच्यावरून गेल्याने त्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात कुटुंबातील अन्य सदस्य मात्र सुखरूप बचावले असल्याची माहिती मिळाली आहे..या भीषण अपघातात कुटुंबातील अन्य सदस्य मात्र सुखरूप बचावले असल्याची माहिती मिळाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पुढील तपास सुरू असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे..