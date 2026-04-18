कोकण

Sawantwadi Bribery Case : सावंतवाडीत ACB ची धडाकेबाज कारवाई; 10 हजारांची लाच घेताना भूमापकाला रंगेहात पकडले, जमीन मोजणीसाठी मागत होता पैसे

ACB Trap in Sawantwadi Land Survey Office : सावंतवाडीत जमीन मोजणीसाठी लाच मागणाऱ्या भूमापकाला ACB ने सापळा रचून पकडले. १० हजारांची लाच स्वीकारताना कारवाई करण्यात आली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : जमिनीच्या पोट हिस्सा मोजणीचे काम करून देण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी सावंतवाडी भूमी अभिलेख कार्यालयातील परीरक्षण भूमापकाला लाचलुचतपत प्रतिबंधक विभागाने जाळ्यात (sawantwadi land survey bribery case) पकडले. ओमकार सुरेंद्र आपटे (वय ३३) असे या त्याचे नाव असून, त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.

