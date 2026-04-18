Sawantwadi Bribery Case : सावंतवाडीत ACB ची धडाकेबाज कारवाई; 10 हजारांची लाच घेताना भूमापकाला रंगेहात पकडले, जमीन मोजणीसाठी मागत होता पैसे

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : जमिनीच्या पोट हिस्सा मोजणीचे काम करून देण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी सावंतवाडी भूमी अभिलेख कार्यालयातील परीरक्षण भूमापकाला लाचलुचतपत प्रतिबंधक विभागाने जाळ्यात (sawantwadi land survey bribery case) पकडले. ओमकार सुरेंद्र आपटे (वय ३३) असे या त्याचे नाव असून, त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती..याबाबत या विभागाने दिलेली माहिती अशी : तक्रारदाराची सावंतवाडी तालुक्यातील क जमिनीची पोट हिस्सा मोजणी प्रलंबित होती. तक्रारदारांच्या सहहिस्सेदाराने मोजणीसाठी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केला होता. काम पूर्ण करून देण्यासाठी परीरक्षण भूमापक ओमकार आपटे याने तक्रारदाराकडे २० हजारांची लाचेची मागणी केली होती. .त्यानंतर तक्रारदाराने १३ एप्रिलला 'लाचलुचपत'च्या सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. याची दखल घेत पथकाने या भूमी अभिलेख कार्यालयात सापळा रचला. पडताळणीदरम्यान आपटे याने दहा हजारांवर तडजोड केल्याचे स्पष्ट झाले. लाच मागणीचे तथ्य निष्पन्न होताच पथकाने कारवाई केली..ही कारवाई सिंधुदुर्गचे पोलिस उप-अधीक्षक विजय पांचाळ, निरीक्षक दीपक माळी, सुनील सावंत, प्रीतम कदम, गोविंद तेली, विजय देसाई, महेश जगताप, भूषण नाईक, योगेश मुंढे, स्वाती राऊळ, रूपा आईर आणि चालक नागेश खोत यांनी केली.