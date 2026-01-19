Sindhudurg ZP : जागावाटप ठरले, आता बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान; सावंतवाडीत राजकीय तापमान वाढले

सावंतवाडी : बहुप्रतीक्षित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी आज महायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर केला आहे. .या निर्णयामुळे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील भाजप आणि शिवसेनेच्या जागांचा पेच सुटला, तर इच्छुकांची नाराजी आणि बंडखोरी थोपवण्यासाठी दोन्ही पक्षांतील नेत्यांचा कस लागणार आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.खासदार राणे यांनी जाहीर केलेल्या सूत्रानुसार, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषदेच्या जागांसाठी भाजप ११, तर शिवसेना ६ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. पंचायत समितीसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये १७-१७ जागांचा समसमान फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे. .सावंतवाडी तालुक्याचा विचार करता, येथे ९ जिल्हा परिषद आणि १८ पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. यात जिल्हा परिषदेच्या ९ पैकी ६ जागा भाजपला आणि ३ जागा शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता आहे. .KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय.यामध्ये प्रामुख्याने आंबोली, इन्सुली आणि आरोंदा हे मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला जाण्याचे संकेत असून, माडखोल, कोलगाव, तळवडे, माजगाव, मळेवाड आणि बांदा येथे भाजप आपले उमेदवार उभे करणार आहे. .पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी ९-९ असा फॉर्म्युला ठरला असून, यामध्ये माडखोल, कलंबिस्त, विलवडे, कारिवडे, मळगाव, चराठे, शेर्ले, न्हावेली, सातार्डा आणि तांबोळी या मतदारसंघांचा समावेश आहे..राणेंनी जाहीर केलेल्या सूत्रानुसार... जि. प. निवडणुकीसाठी भाजप ११, शिवसेना ६ जागांवर लढणार, पंचायत समितीसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये १७-१७ जागांचा फॉर्म्युला, तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे ९, पंचायत समितीचे १८ मतदारसंघ, जि.प.च्या ९ पैकी ६ जागा भाजपला, ३ सेनेला मिळण्याची शक्यता, उद्यापर्यंत (ता. १९) उमेदवारांची अधिकृत घोषणा शक्य, इच्छुकांची मांदियाळी.नेतृतत्वाचा कसया निवडणुकीत दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची मांदियाळी मोठी असल्याने उमेदवारी देताना पक्ष नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्यासाठी नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत..उद्यापर्यंत (ता. १९) उमेदवारांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर व आमदार नीलेश राणे यांच्या थेट नेतृत्वाखाली लढली जाणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निकालांकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.