Sindhudurg ZP : जागावाटप ठरले, आता बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान; सावंतवाडीत राजकीय तापमान वाढले

Mahayuti Seat : जागावाटप जाहीर झाले, मात्र इच्छुकांची मांदियाळी महायुती साठी नवे आव्हान भाजप-शिवसेनेत समन्वय साधण्याची कसोटी; बंडखोरी टाळणे ठरणार महत्त्वाचे
Leaders discuss Mahayuti seat-sharing strategy ahead of local body elections in Sawantwadi.

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी : बहुप्रतीक्षित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी आज महायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर केला आहे.

