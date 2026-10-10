Pratik Bandekar Resignation : 'माझ्या प्रतिमेला डाग लावून बदनामी सुरूये...'; सावंतवाडी नगरपरिषदेत पाणीपुरवठा घोटाळ्यावरून गदारोळ, भाजप सभापती प्रतीक बांदेकरांचा राजीनामा

सावंतवाडी : येथील नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कथित अपहारावरून विरोधकांनी सभात्याग करत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यानंतर नगरसेवक तथा पाणीपुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपण आपल्या पदाचा राजीनामा नगराध्यक्ष श्रद्धा भोसले यांच्याकडे सादर केल्याचे जाहीर (Pratik Bandekar resignation news Sawantwadi) केले. .पाणीपुरवठा विभागातील भ्रष्टाचारावरून आपल्यावर होणारे चुकीचे आरोप आणि त्यामुळे माझ्या प्रतिमेला लागणारे डाग लक्षात घेता आपण राजीनामा दिल्याची घोषणा त्यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली..पाणीपुरवठा विभागात भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गेल्या काही दिवसांपासून आवाज उठविला होता. यातून या विभागाचे जोडारी कर्मचारी भारत लाखे यांच्यावर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून पसार लाखे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता..NCP Expulsion : बारामतीत राजकीय भूकंप! सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम जगताप यांच्यासह बंडखोरांची राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी; विद्यमान अध्यक्षांवर तडकाफडकी कारवाई.याच पार्श्वभूमीवर आजच्या सभेत शिंदे शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी लाखे यांच्या व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर सभापतींच्या राजीनाम्याचे काय झाले, अशी विचारणा केली. राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सभागृहात बसणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यावेळी एकच गोंधळ उडाला; मात्र नगराध्यक्षांनी हा विषय आता घ्यायचा नाही, असे म्हणताच शिंदे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करत पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडला..Sangli Bank Election : गोपीचंद पडळकरांच्या उमेदवारीला थेट न्यायालयात आव्हान! सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष.पालिकेच्या इतिहासात असा भ्रष्टाचार आम्ही कधीच पाहिला नाही. सर्वच विभागांत भ्रष्टाचार वाढला आहे.-संजू परब, शिवसेना शिंदे गटयापुढे सभात्यागाचा असा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही.’’-श्रद्धा भोसले, नगराध्यक्षाहा सभात्याग कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे सभागृहाचा अवमान केलेल्या सर्व नगरसेवकांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशासनाने करावी-ॲड. अनिल निरवडेकर, उपनगराध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.