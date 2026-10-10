कोकण

Pratik Bandekar Resignation : 'माझ्या प्रतिमेला डाग लावून बदनामी सुरूये...'; सावंतवाडी नगरपरिषदेत पाणीपुरवठा घोटाळ्यावरून गदारोळ, भाजप सभापती प्रतीक बांदेकरांचा राजीनामा

Sawantwadi Municipal Council Water Supply Corruption Allegations : सावंतवाडी नगर परिषद पाणीपुरवठा विभागातील कथित अपहारावरून विरोधकांनी आंदोलन केले. त्यानंतर सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी राजीनामा दिल्याची घोषणा केली.
Pratik Bandekar resignation news

Pratik Bandekar resignation news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सावंतवाडी : येथील नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कथित अपहारावरून विरोधकांनी सभात्याग करत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यानंतर नगरसेवक तथा पाणीपुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपण आपल्या पदाचा राजीनामा नगराध्यक्ष श्रद्धा भोसले यांच्याकडे सादर केल्याचे जाहीर (Pratik Bandekar resignation news Sawantwadi) केले.

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