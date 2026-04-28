Sagar Karivadekar Arrest : सावंतवाडीत मोठी कारवाई! शेअर ट्रेडिंगमधील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड सागर कारिवडेकर अखेर गजाआड

सावंतवाडी : शेअर ट्रेडिंगद्वारे गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा सूत्रधार सागर सुबोध कारिवडेकर याला येथील पोलिसांनी रविवारी (ता. २६) रात्री उशिरा कारिवडे येथून अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने ता. २९ पर्यंत कोठडी सुनावली आहे. .दरम्यान, येथील पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. येथील सर्वोदयनगर येथे २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुणे येथील शौनक सपकाळ यांच्या गाडी अंगावर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. यात मुख्य संशयित कारिवडेकर असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता..संशयित तेव्हापासून पसार होता. तो कारिवडे येथील आपल्या सासरवाडीत येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांना मिळाली. त्यानुसार सहाय्यक निरीक्षक पंकज शिंदे, महेश जाधव आणि महेश निरवडेकर यांच्या पथकाने सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले..त्याच्यावर पुणे आणि ठाणे येथे आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर गुन्हे ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत. त्याने सचिन राणे आणि प्रिती राणे यांच्यासोबत मिळून शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली मोठे रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने त्याचा सावंतवाडीतील अलिशान बंगला मालमत्ता जप्त करून सील केला होता. सहाय्यक निरीक्षक शिंदे तपास करत आहेत.