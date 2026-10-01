30-Km Sawantwadi-Shiroda Route : ...अखेर सावंतवाडी-शिरोडा मार्ग होणार दुपदरी; 316 कोटींच्या निधीमुळे वाहतूक कोंडी सुटणार, 30 किमीचा प्रवास होणार सुखकर

सावंतवाडी : तालुक्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सावंतवाडी-शिरोडा मार्गाच्या रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाच्या कामाला मंजुरी मिळाली (Sawantwadi Shiroda Road) असून, या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार आहे. सुमारे ३० किलोमीटरच्या या मार्गासाठी तब्बल ३१६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, जानेवारीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. रुंदीकरणामुळे या मार्गावरील वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांचा प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार आहे..सावंतवाडी-शिरोडा हा तालुक्यातील प्रमुख दळणवळणाचा मार्ग असून, या मार्गावर रोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मार्गाच्या रुंदीकरणाची मागणी व त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू होते. मात्र, निधीअभावी हे काम प्रलंबित राहिले होते. आता शासनाच्या एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट योजनेअंतर्गत या कामाला मंजुरी मिळाली आहे..या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील मार्गापेक्षा अधिक रुंदीचा सात मीटरचा दुपदरी काँक्रिट रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. वाहनधारकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रस्त्याच्या आराखड्यात आवश्यक त्या विविध उपाययोजनांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे भविष्यात या मार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित व सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. सावंतवाडी-शिरोडा मार्गावर मळगाव बाजारपेठेत वारंवार वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.गेल्या अनेक वर्षांपासून ही समस्या वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मार्गाचे रुंदीकरण झाल्यानंतर वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आजगाव परिसरातील दरीच्या बाजूच्या भागातही संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची उपाययोजना होणार आहे..आजगाव बाजारपेठेतील वाहतुकीच्या अडचणीही या कामामुळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, सावंतवाडी-शिरोडा मार्गाच्या रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प तालुक्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासह भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे..Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण.मळगाव घाटीत संरक्षक भिंतमळगाव घाटीचा काही भाग वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने या परिसरातील सुमारे एक किलोमीटर मार्गाचे रुंदीकरण न करता विद्यमान परिस्थितीतच त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. घाटीतील दरडीच्या बाजूने खचत चाललेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी संरक्षण भिंत तसेच आवश्यक ठिकाणी रेलिंग उभारण्यात येणार आहे. रस्त्यालगतची धोकादायक झाडे वनविभागाची रीतसर परवानगी घेऊन हटविण्यात येणार आहेत..सावंतवाडी-शिरोडा हा महामार्ग येणाऱ्या दीड ते दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सद्यःस्थितीत या महामार्गाच्या ‘डीपीआर’चे काम सुरू आहे. लवकरच टेंडर काढून हे काम जानेवारीत सुरू केले जाणार आहे. हा मार्ग एकाच टप्प्यात पूर्ण केला जाणार आहे.-अजित पाटील, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.