Sawantwadi ZP : सावंतवाडीत निवडणूक थरार! ४८ माघारी, बिनविरोध जागा आणि युतीतील संघर्ष

BJP and Shiv Sena : सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हालचाली घडल्या. तब्बल ४८ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले.
Political activity intensifies in Sawantwadi as ZP and Panchayat Samiti elections near.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तब्बल ४८ जणांनी आपले अर्ज माघारी घेतले.

