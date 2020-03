माकडतापाने आणखी एकाचा मृत्यू.... 

बांदा - डेगवे-मोयझरवाडी येथील दिनेश शांताराम देसाई (वय 45) यांचा गोवा-बांबोळी रुग्णालयात माकडतापाने मृत्यू झाला. गेले दीड महिने त्यांच्यावर रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. सावंतवाडी तालुक्‍यातील पंधरा दिवसातील माकडतापाचा हा दुसरा बळी आहे. दिनेश देसाई हे डेगवेतील काजू बागायतदार व शेतकरी होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ताप आल्याने त्यांना नातेवाईकांनी सावंतवाडी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेत पाठविले होते. तेथे त्यांना माकडताप झाल्याचे निदान झाले होते. सावंतवाडी येथे त्यांची प्रकृती बिघडल्याने 8 फेब्रुवारीला त्यांना गोवा-बांबोळी रुग्णालयात हलविले होते. तेथे गेला दीड महिना त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते; मात्र त्यांची प्रकृती उपचारांना साथ देत नव्हती. अखेर मंगळवारी मध्यरात्री त्यांची प्राणज्योत मालविली. पंधरा दिवसांपूर्वी सावंतवाडी तालुक्‍यातील पडवे-माजगाव धनगरवाडी येथील लक्ष्मण शिंदे यांचा देखील माकडतापाने मृत्यू झाला होता. आज सकाळी डेगवे येथील स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, आई-वडील, 2 भाऊ, 2 विवाहित बहिणी भावजय असा परिवार आहे. दोन रुग्णांवर उपचार सुरू दोन दिवसांपूर्वी तालुक्‍यातील भालावल येथे दोन रुग्ण माकडताप पॉझिटीव्ह सापडले असून त्यांच्यावर तळकट (ता. दोडामार्ग) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. ऐन काजू हंगामात गेल्या पंधरा दिवसात माकडतापाने दोन बळी गेल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.



Web Title: This is the second death of makadtap in Sawantwadi taluka