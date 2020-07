कणकवलीकरांनो सावधान! पुलाची दुसरी भिंतही धोकादायक

कणकवली (सिंधुदुर्ग) -शहरातील उड्डाणपुलाला जोडणाऱ्या भिंतीचा दुसरा भाग देखील धोकादायक झाला असून तो कधीही कोसळण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हॉटेल मंजूनाथ ते एस. एम. हायस्कूल अंडरपास पर्यंतचा रस्ता सील केला आहे. त्या मार्गावरील वाहतूक वळविण्यात आल्याने शहरात वाहतूक कोंडीही निर्माण झाली आहे. शहरातील एस.एम.हायस्कूलनजीक उड्डाणपुलाला जोडणारी भिंत सात दिवसापूर्वी कोसळली होती. या भागाची डागडुजी ठेकेदाराकडून सुरू आहे. त्यानंतर आता या भिंतीचा दुसऱ्या बाजूचे सिमेंट बॉक्‍स बाहेर आले असून ही भिंतही कोसळण्याचा धोका आहे. ही बाब ठेकेदार तसेच महामार्ग अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर हॉटेल मंजूनाथ ते एस. एम. हायस्कूल अंडरपास हा भाग सील केला असून, वाहनांसह पादचाऱ्यांनाही तेथे जाण्यास अटकाव करण्यात येत आहे. सेवा रस्त्यावरील वाहतूक बंद केल्याने, दुसऱ्या बाजूच्या सेवा रस्त्यावरून वाहनांची ये-जा केली जात आहे. तसेच महामार्गावरील वाहतूक मसुरकर किनई रोड तसेच भालचंद्र आश्रम रोड वरून वळविली आहे. हे दोन्ही रस्ते अरुंद असल्याने महामार्गावर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होत आहे. संपादन ः राहुल पाटील

Web Title: The second wall of the bridge is also dangerous in kankvli sindhudurg