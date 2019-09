अबब! बैलजोडीची किंमत पाहून व्हाल थक्क

संकेश्वर : येथील जनावरांच्या बाजारात एका बैलजोडीला चक्क सात लाख 21 हजार रुपये इतकी विक्रमी किंमत मिळाली. येथील दानाप्पा कोरी व सोनू शंकर बेळवी यांची ही बैलजोडी सातारा येथील सागर शेठ यांनी विकत घेतली. संकेश्वरला गेल्या महिन्यात बेंदूर सण साजरा करण्यात आला. त्यावेळी दाती बैलजोडी या प्रकारात या बैलजोडीने प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले होते. याच बरोबर परिसरातील गडहिंग्लज, हुक्केरी, अम्मणगी, जागनूर, नूल, बोरगल व घटप्रभा येथील स्पर्धा व प्रदर्शनात वर्षभरात अनेक पारितोषिके या बैलजोडीने पटकावली आहेत. बेळवी यांनी ही खिलारी जातीची बैलजोडी गतवर्षी गडहिंग्लज कापशी येथील बाजारातून पाच लाख 55 हजार रुपयांना खरेदी केली होती. आजोबा दानाप्पा कोरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्षभर तिचे पालनपोषण करून लाखो रुपयांची बक्षिसे मिळविल्याने ती बैलजोडी फायदेशीर ठरली. तसेच चर्चेचा विषयही बनली होती. बेळवी हे प्रगतीशील शेतकरी कुटुंब असून त्यांना बैलजोडी पाळण्याचा शौक आहे. त्यामुळे यापुढेही जातीवंत बैलजोड्या पाळण्याचा मानस आहे. सर्वांत मोठी उलाढाल

संकेश्वर येथे वर्षानुवर्षे जनावरांचा बाजार भरतो. तो जिल्ह्याबरोबरही महाराष्ट्रातही प्रसिद्ध आहे. बाजाराच्या इतिहासातील बैलजोडी खरेदी-विक्रीची ही सर्वांत मोठी उलाढाल असल्याची माहिती बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. ''बैलजोडीची चांगली निगा राखली होती. सध्याच्या आधुनिक काळात बैलजोडीला इतकी किंमत मिळणे ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे.''

- दानप्पा कोरी, शेतकरी

