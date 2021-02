अमित शहांच्या दौऱ्यानंतर भाजपला मोठे खिंडार; सात नगरसेवक बांधणार शिवबंधन ?

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीच्या सात नगरसेवकांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. ते शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सध्या तालुक्‍यात आहे. पक्षांतर्गत धुसफुशीमुळे त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला असल्याचे बोलले जात आहे. एकाच वेळी या नगरसेवकांनी राजीनामा दिला तर तो भाजपसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. या सातही जणांचे मोबाईल बंद असल्यामुळे चर्चेला दुजोरा मिळत आहे. येथील नगरपंचायतीच्या रणधुमाळीला सुरूवात झाली आहे. सध्या नगरपंचायतीचे 17 पैकी 17 नगरसेवक भाजपचे आहेत. नगरपंचायतीची निवडणूक लवकरच होणार आहे. आरक्षण सोडतीनंतर अनेक विद्यमान नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे ते दुसऱ्या प्रभागाच्या शोधात आहेत; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या काही नगरसेवकांमध्ये धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा होती. गेल्या महिन्यात नगरपंचायतीबाहेर झालेल्या हाणामारी प्रकरणानंतर या धुसफुशीत वाढ झाली होती. त्यामुळे हे नगरसेवक राजीनामा देणार, अशी चर्चा होती. नगरसेवक रवींद्र रावराणे, संजय चव्हाण, संपदा राणे, संतोष पवार, रवींद्र तांबे, स्वप्निल ईस्वलकर, दीपा गजोबार या सात नगरसेवकांसह शिवाजी राणे, दीपक गजोबार आणि संतोष गजोबार यांनी आपण भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे पत्र तालुकाध्यक्षांकडे पाठविले असल्याचे समजते. हे सर्व नगरसेवक गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याचे बोलले जात होते; परंतु उद्या हे नगरसेवक मुंबईत मातोश्रीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीची निवडणूक एप्रिलमध्ये होईल, अशी चिन्हे आहेत; परंतु तत्पूर्वीच या नगरसेवकांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले असून शहरातील वातावरणदेखील तापले आहे. "त्या' नगरसेवकांची मुदत संपली

वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीचे 17 पैकी 17 नगरसेवक भाजपचे आहेत. या नगरसेवकांची मुदत काही महिन्यांपूर्वी संपली आहे. कोरोनामुळे या नगरपंचायतीची निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे सध्या नगरपंचायतीवर प्रशासक आहे. सात नगरसेवकांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असल्याबाबतची कोणतीही माहिती आपल्यापर्यंत नाही. त्यामुळे त्या विषयावर कोणतेही भाष्य आपण करणार नाही.

- नासीर काझी, तालुकाध्यक्ष भाजप. भाजपच्या सात नगरसेवकांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असून ते उद्या (ता. 9) शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. तालुकाप्रमुख म्हणून पक्षात त्यांचे आम्ही स्वागतच करू.

- मंगेश लोके, तालुकाप्रमुख, शिवसेना. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Seven corporators resigned from the BJP primary membership join Shiv Sena political sindhudurg marathi news