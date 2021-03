कोकणात यंदाच्या शिमगोत्सवाला पालख्या भेटीच्या सोहळ्याला मुकणार

दाभोळ (रत्नागिरी) : दापोली तालुक्‍यात शिमगोत्सवाला गुरुवारपासून सुरवात झाली. पालख्यांचे नियोजन अजूनही काही गावांमध्ये सुरू आहे. तर काही गावांचे शिमगोत्सवाचे नियोजन केले आहे. शासनाचे नियमांचे पालन करत परगावात फिरणाऱ्या पालख्या यावर्षी वेस ओलांडून पुन्हा गावात येणार असल्याचे नियोजन काही गावांनी केले आहे. त्यामुळे दरवर्षी अनेक पालख्यांच्या भेटीचा सोहळा पाहण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्यांना पालख्यांचे दर्शन घेता येणार नाही. अनेक ग्रामस्थ पालखी घरोघर घेऊन जाण्यावर अजून वाद घालत आहेत. गुरुवारी पालखीला रूपे चढवणे आदी कामे केली आहेत. त्यानंतर २० जणांच्या सहकार्याने पालखी गावात फिरवायची असल्यामुळे अनेक अडचणी येण्याची शक्‍यता आहेत. पालखी सोबत जाणाऱ्या व्यक्‍तींची कोविड तपासणी करणे, मास्क लावणे, सॅनिटायझर वापरणे अशा अनेक अटी व नियम घालण्यात आले होते. ते आता शिथिल केल्याने भक्तांनी सुस्कारा सोडला आहे. काही गावांमध्ये मंदिर समित्यांच्या बैठका झाल्या. तर काही गावांमध्ये अजूनही बैठका होत आहेत. हेही वाचा - धक्कादायक! स्वतःला पेटवून घेत बायकोने नवऱ्यालाही मारली मिठी स्थानिक प्रशासन अर्थात ग्रामपंचायतींनी देखील आपल्या गावात नियम लागू केले असून पालखी घरोघर न नेता ठरावीक ठिकाणी नेण्याबाबत कळविले आहे. तसेच शासनाने घातलेले नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देखील अनेक ग्रामपंचायतींनी दिल्या आहेत. परंतु अनेक ग्रामस्थ पालखी घरोघर घेऊन जाण्यावर वाद घालत असल्याचे दिसून येत आहे. मंदिर ट्रस्टच्या पदाधिकारी यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. स्थानिक पालखी घरी अथवा आपल्या वाडीवर मंदिरात किंवा ठराविक ठिकाणी येऊन दर्शनासाठी उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी नियमांचे पालन करून शिमगोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा केला तर कोरोनाला हरविण्यास यश मिळेल व पुढील वर्षी उत्सव जल्लोषात होईल, असे देखील अनेकांनी सांगितले. दरवर्षी पालखी परगावात दापोलीतील वाघवे, कळंबट, सारंग यांच्यासह अनेक गावांच्या पालख्या इतर गावांमध्ये भेटीसाठी जातात. मात्र यावर्षी या पालख्या गावाबाहेर जाणार नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. दरवर्षी पालखी परगावात जात असल्यामुळे यावर्षी ही पालखी वेस ओलांडून परत वेशीवरून मागे फिरणार आहे व आपल्याच गावात राहणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी अनेक पालख्यांच्या भेटीचा सोहळा पाहण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्यांना पालख्यांचे दर्शन घेता येणार नाही. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: shigmo festival in kokan but bowdry cross not in ratnagiri due to corona