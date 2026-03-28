Unseasonal Rain : शिराळ्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; वादळामुळे मोठे नुकसान

वैभववाडी : जिल्ह्याच्या बहुतांश भागाला आज सायंकाळी अवकाळीचा तडाखा बसला. शिराळेत वादळाने दाणादाण उडाली. यात काही घरांची पडझड झाली आहे. वैभववाडी आणि कणकवली तालुक्यांच्या काही भागात जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे आंबा, काजू पिकांचे नुकसान अटळ आहे. जिल्ह्याला गुरुवारी (ता. २६) सायंकाळी अवकाळीचा तडाखा बसला. कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड तालुक्यांतील काही गावांमध्ये गारपीट, वादळीवारा, विजांच्या गडगडाटांसह अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. वैभववाडीतील गावात मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली..दरम्यान, आज सकाळपासून जिल्ह्यात पुन्हा उन्हाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली. दुपारी दोन वाजल्यापासून पूर्वपट्ट्यातील गावांमध्ये विजांचा गडगडाट, वादळीवाऱ्यांसह अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली. शिराळे गावाला वादळाचा मोठा तडाखा बसला. पंधरा ते वीस मिनिटे या गावात जोरदार वादळ सुरू होते. या वादळाने दाणादाण उडाली. .Dharashiv News: काढणीला आलेला घास पाण्यात! धाराशिव जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने शेतकरी हवालदिल.यामध्ये विजय बाबाजी पाटील आणि अजित लाडकोजी पाटील यांच्या घरांवर आंब्याचे झाड कोसळले. यामध्ये घरांचे मोठे नुकसान झाले. याशिवाय गावातील मनोहर गंगाराम शेळके, बमू गंगाराम शेळके, हिरावती बाबाजी पाटील यांच्या घरांच्या छप्परांचे नुकसान झाले. तालुक्यातील कुसुर, उंबर्डे, तिरवडे तर्फ खारेपाटण, हेत, भुईबावडा परिसरात जोरदार पाऊस झाला..पावसाचे सावट बुधवारपर्यंतहवामान विभागाने जिल्ह्यात २८ मार्च ते १ एप्रिल या कालावधीत विजांचा लखलखाट आणि अवकाळी पावसाचा अंदाज दिला आहे. याशिवाय ताशी ३० ते ४० कि.मी. वेगाने वारे वाहण्याचा देखील अंदाज आहे. त्यामुळे पुढील पाच दिवस सिंधुदुर्गवर पावसाचे सावट असणार आहे. या पावसामुळे आंबा, काजू पिकांचे नुकसान होणार आहेच; परंतु रब्बी हंगामातील भाजीपाला, कलिंगड यांसारख्या पिकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..Unseasonal Rain : कोकणात अवकाळी कहर; लांजा-राजापुरात गारपीट, बागायतदार संकटात, सोनवडेत वीज पडली.काजूचा जोखीम कालावधी संपलाआंबा, काजू पिकांसाठी फळपीक विमा योजना कार्यान्वित आहे; परंतु काजू पिकांसाठी गारपीट वगळता अन्य नैसर्गिक आपत्तीला जोखीम कालावधी २८ फेब्रुवारीला संपला आहे. केवळ गारपीट झाल्यास जोखीम कालावधी ३० एप्रिलपर्यंत आहे. त्यामुळे पावसाने नुकसान झाले, तर काजू पिकाला विमा कवचाचा उपयोग होणार नाही. आंबा पिकाला मात्र १५ मे पर्यंत जोखीम कालावधी आहे.