सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचीही फिल्डींग

ओरोस : समिधा नाईक यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी 24 ला निवडणूक होत आहे. त्यासाठी जोरदार खलबते सुरू आहेत. भाजपमध्ये काही सदस्य नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या संपर्कात शिवसेना असून, जिल्हा परिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपला आपले सदस्य फुटणार नसल्याचा विश्‍वास असून, आपण एकसंध असल्याचा दावा केला आहे.

जिल्हा परिषदेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. पूर्वी ही सत्ता कॉंग्रेसची होती. नारायण राणे भाजपमध्ये गेल्याने आता भाजपची सत्ता झाली आहे. पूर्वी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी मिळून नारायण राणे यांच्याकडे 27 सदस्य होते. विरोधी शिवसेना-भाजप जवळ 23 सदस्य होते. त्यामुळे सत्ता कॉंग्रेसची होती. नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर 27 मधील चार सदस्य शिवसेनेत गेले. 23 सदस्य भाजपमध्ये गेले; मात्र शिवसेना-भाजपच्या 23 सदस्यांत 7 सदस्य भाजपचे असल्याने ते राणे यांच्या सत्तेत सहभागी झाले आहेत. परिणामी 23 मध्ये 7 मिळाल्याने भाजप संख्या 30 झाली आहे. शिवसेनेत गेलेल्या सतीश सावंत यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेवर झालेल्या पोट निवडणुकीत भाजप उमेदवार निवडून आले. परिणामी सत्ताधारी भाजपची संख्या 31 झाली. मूळ शिवसेनेच्या 16 सदस्यांत कॉंग्रेसचे तीन सदस्य मिळाल्याने त्यांची संख्या 19 झाली आहे.

जिल्हा परिषदेत सध्या सत्ताधारी भाजप 31 तर विरोधी शिवसेना 19 असे पक्षीय बलाबल आहे. भाजपकडे अध्यक्ष पदासाठी एकहाती बहुमत आहे; मात्र शिवसेनेला सत्ता काबीज करायची असल्यास स्पष्ट बहुमतासाठी किमान सहा सदस्य फोडावे लागणार आहेत. भाजप सत्तेत असल्याने सर्वच सदस्यांची पदाधिकारी होण्याची इच्छा आहे; परंतु पदे सहाच असल्याने सर्वांची इच्छा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या सदस्यांच्या संपर्कात शिवसेना असल्याची चर्चा आहे. विश्‍वास असल्यामुळेच घेतले राजीनामे

स्थायी समितीची सभा झाली. सभा सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेचे संजय पडते, अमरसेन सावंत सभागृहात बसले होते. थोड्यावेळाने अध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, रणजित देसाई, संजना सावंत, विष्णुदास कुबल आले. यावेळी पहिलीच औपचारिक चर्चा अध्यक्ष निवडीबाबत झाली. यावेळी श्री. देसाई म्हणाले, ""आमचे 31 सदस्य आहेत. त्यामुळे तुम्ही बिनविरोध करून टाका. उगाच तुम्ही अर्ज भरणार आणि पराभव होणार, त्यापेक्षा बिनविरोध करा.'' त्यावर पडते यांनी तुमच्या सदस्यांवर तुमचा विश्वास नाही का, असा प्रश्‍न केला. यावर अध्यक्ष म्हापसेकर व देसाई यांनी विश्‍वास आहे म्हणूनच आम्ही अध्यक्ष व पदाधिकारी यांचे राजीनामे घेतले, असे सांगितले.. संपादन : विजय वेदपाठक

