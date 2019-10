शिवसेनेचे स्टार प्रचारक मुलासाठी अडकले मतदारसंघातच

दाभोळ : शिवसेनेची मुलुख मैदान तोफ म्हणून ओळखले जाणारे शिवसेनेचे स्टार प्रचारक व शिवसेनेचे नेते पर्यावरण मंत्री रामदास कदम हे दापोली विधानसभा मतदारसंघात त्यांचे चिरंजीव योगेश कदम निवडणूक लढवीत असल्याने याच मतदारसंघात तळ ठोकून बसले आहेत. संपूर्ण राज्यात दापोली विधानसभा मतदारसंघातील ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली असून रामदास कदम यांनी मंत्रालयातील आपले वजन वापरून दापोली विधानसभा मतदारसंघात बाराशे कोटी रुपयांची विकास कामे गेल्या चार वर्षात मंजूर करून आणली आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातून त्यांचा मुलगा योगेश कदम याला मतदारांनी निवडून द्यावे, अशी त्यांची साधी अपेक्षा आहे. मात्र, दापोली विधानसभा मतदारसंघात पंचवीस वर्ष प्रतिनिधित्व करत असलेले शिवसेनेचे सूर्यकांत दळवी यांचा पराभव 2014 विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे संजय कदम यांनी केला. त्यानंतर या मतदारसंघात संजय कदम यांनी मुसंडी मारली व येथील जनतेला आपलेसे केले. या मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार योगेश कदम याना सोपी वाटणारी ही निवडणूक आता काही सोपी राहिलेली नसून ती प्रतिस्पर्धी उमेदवार संजय कदम यांनी कठीण करून ठेवली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे नेते व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना दापोली विधानसभा मतदारसंघात तळ ठोकून बसावे लागले आहे. एकेकाळी संपूर्ण राज्यभर विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचाराची राळ उडविणारे रामदास कदम यांना दापोली विधानसभा मतदारसंघात जखडून ठेवण्याचे काम राष्ट्रवादीचे उमेदवार संजय कदम यांनी केले आहे.

