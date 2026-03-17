Gas Cylinder Shortage : अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अन्नछत्र बंद; भाविकांच्या अन्नाचा प्रश्न ऐरणीवर, प्रसादाचा लाडू सुद्धा बंद

पाली - जागतिक स्तरावर इराण आणि इस्रायल दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद आता थेट अष्टविनायक तीर्थक्षेत्रांत उमटू लागले आहेत. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने, प्रसिद्ध अष्टविनायक गणपती मंदिर 'श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान'चे अन्नछत्र सद्यस्थितीत बंद झाले आहे. यामुळे मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या शेकडो भाविकांच्या अन्नाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, लोकप्रिय असलेला प्रसादाचा लाडूदेखील मिळणे बंद झाले आहे..श्री बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी देशभरातून दररोज शेकडो भाविक पालीत येतात. साधारणतः दिवसा आणि रात्री मिळून ४०० भाविक देवस्थानच्या अन्नछत्रात अत्यल्प दरात महाप्रसादाचा लाभ घेतात. एप्रिल आणि मे महिन्याच्या सुट्ट्यांमध्ये ही दिवसाला संख्या ८०० च्या वर जाते. मात्र, गॅसअभावी अन्नछत्र बंद झाल्याने भाविकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे.कमर्शियल गॅसचा पुरवठा नसल्याने आजूबाजूच्या हॉटेलमधील व्यवस्थाही कोलमडली आहे. जिथे व्यवस्था उपलब्ध आहे, तिथे भाविकांना अन्नछत्राच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. केवळ भूक भागवणे हा उद्देश नसून, देवस्थानचा सात्विक प्रसाद ग्रहण केल्याने मिळणाऱ्या मानसिक व आध्यात्मिक समाधानालाही भाविक मुकले आहेत..शासकीय मदतीची अपेक्षाअन्नछत्रासोबतच देवस्थानचा प्रसादाचा लाडू भाविकांमध्ये अत्यंत प्रिय आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात लाडू बनवण्यासाठी लागणाऱ्या गॅसचा पुरवठा नसल्याने हे उत्पादनही थांबले आहे. भाविकांची वाढती संख्या आणि उन्हाळी सुट्ट्या पाहता, हा प्रश्न तातडीने सुटणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने देवस्थानला कमर्शियल गॅस उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा केली जात आहे..देवस्थानतर्फे अवघ्या ३० रुपयांमध्ये भाविकांना मुबलक भोजन दिले जाते. हा उपक्रम कोणत्याही व्यावसायिक उद्देशाने नसून केवळ सेवाभावी वृत्तीने चालवला जातो. आम्ही कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा वापर करून ही व्यवस्था करतो, मात्र सध्या कमर्शियल गॅस पुरवठा बंद असल्याने अन्नछत्र चालवणे अशक्य झाले आहे. लाकूड वापरून इतक्या मोठ्या प्रमाणात जेवण करणे शक्य नाही. शिवाय प्रदूषण देखील जास्त होते. भाविकांच्या सोयीसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून आम्हाला कमर्शियल गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून दिल्यास आम्ही पुन्हा तात्काळ प्रसाद सेवा सुरू करू शकतो.- जितेंद्र गद्रे, अध्यक्ष, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान, पाली.आम्ही दरवर्षी अष्टविनायक दर्शनासाठी येतो. बल्लाळेश्वराचा महाप्रसाद घेतल्याशिवाय आमची यात्रा पूर्ण होत नाही. केवळ ३० रुपयांत मिळणारे सात्विक जेवण हा आमच्यासाठी देवाचा आशीर्वाद असतो. मात्र, आता अन्नछत्र बंद असल्याने आम्हाला बाहेर महागड्या हॉटेल्सचा आधार घ्यावा लागत आहे, तिथे ती सात्विकता मिळत नाही. शासनाने लवकरात लवकर गॅसचा पुरवठा करून हे अन्नछत्र सुरू करावे.- विवेक भांगे, भाविक, पूणे.