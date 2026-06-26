Raigad Entrepreneurs Honoured: रायगडचा मान उंचावला; ‘नेक्स्टजेन डिजिटल’चे श्रीकांत जाधव व ‘अलोरवेदा’च्या पूजा खेडेकर यांना राष्ट्रीय ‘एमएसएमई स्टार पुरस्कार २०२६’

पाली : 'नेक्स्टजेन डिजिटल'चे संस्थापक श्रीकांत एल. जाधव व 'अलोरवेदा'च्या संस्थापक-भागीदार पूजा त्रियुग खेडेकर यांना प्रतिष्ठेचा 'एमएसएमई स्टार पुरस्कार २०२६' खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आला. उल्लेखनीय व्यावसायिक योगदानाबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे..नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSIC) आणि झेप उद्योगिनी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन हॉलमध्ये मंगळवारी (ता 23) आंतरराष्ट्रीय एसएमई दिनानिमित्त हा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून केवळ या दोनच उद्योजकांनी या राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारावर आपले नाव कोरले आहे..या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले श्रीकांत एल. जाधव हे 'नेक्स्टजेन डिजिटल' या कल्पक, एआय-पॉवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजन्सीचे संस्थापक आणि डिजिटल स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत. त्यांनी एआय-आधारित जाहिरात व्हिडिओ, सोशल मीडिया व्यवस्थापन आणि आधुनिक ब्रँडिंगच्या माध्यमातून ई-कॉमर्स, रिअल इस्टेट व स्टार्टअप्स अशा विविध क्षेत्रांतील व्यवसायांना प्रगतीचे नवे मार्ग दाखवले आहेत. दुसरीकडे, पूजा त्रियुग खेडेकर आणि सुप्रिया स्वप्नील स्वामी यांच्या 'अलोरवेदा' (Aloerveda) या ब्रँडने प्राचीन आयुर्वेदिक वनस्पतींचे ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाचा सुरेख संगम घडवून सुरक्षित, रसायनमुक्त व इको-फ्रेंडली हर्बल वैयक्तिक काळजीची उत्पादने बाजारात आणली आहेत. त्यांच्या या नाविन्यपूर्ण उत्पादक व ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कामगिरीची दखल घेत हा राष्ट्रीय स्तरावरील गौरव करण्यात आला आहे..महिला उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठया यशस्वी सोहळ्याच्या निमित्ताने 'झेप उद्योगिनी' संस्थेच्या संस्थापिका पौर्णिमा शिरीषकर यांच्याबद्दल विशेष कृतज्ञता आणि गौरव व्यक्त करण्यात येत आहे. महिला उद्योजिकांना केवळ व्यापार सुरू करण्यासाठी प्रवृत्त न करता, त्यांना एमएसएमई (MSME) व विविध शासकीय योजनांशी थेट जोडून केंद्र आणि राज्य शासनाचे भक्कम 'हँडहोल्डिंग सपोर्ट' (शासकीय पाठबळ व मार्गदर्शन) मिळवून देण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या या अविरत प्रयत्नांमुळेच स्थानिक पातळीवरील महिला उद्योजकांना आज जागतिक बाजारपेठेत झेप घेण्याचे हक्काचे व्यासपीठ लाभले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.