कोकण

Raigad Entrepreneurs Honoured: रायगडचा मान उंचावला; ‘नेक्स्टजेन डिजिटल’चे श्रीकांत जाधव व ‘अलोरवेदा’च्या पूजा खेडेकर यांना राष्ट्रीय ‘एमएसएमई स्टार पुरस्कार २०२६’

रायगडच्या श्रीकांत जाधव व पूजा खेडेकर यांना एमएसएमई स्टार पुरस्कार २०२६; एआय-आधारित डिजिटल मार्केटिंग व आयुर्वेदिक हर्बल उत्पादन क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण कामगिरीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता
Shrikant Jadhav and Pooja Khedekar receive MSME Star Award 2026

Shrikant Jadhav and Pooja Khedekar receive MSME Star Award 2026

Sakal

अमित गवळे
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पाली : 'नेक्स्टजेन डिजिटल'चे संस्थापक श्रीकांत एल. जाधव व 'अलोरवेदा'च्या संस्थापक-भागीदार पूजा त्रियुग खेडेकर यांना प्रतिष्ठेचा 'एमएसएमई स्टार पुरस्कार २०२६' खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आला. उल्लेखनीय व्यावसायिक योगदानाबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

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