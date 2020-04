काही सुखद ! बहीण-भावाची खेडसाठी अमेरिकेत गोळा केले एक लाख 

खेड ( रत्नागिरी ) - अमेरिकेत नोकरीनिमित्त वेगवेगळ्या शहरात राहणारे खेडमधील बहिण-भाऊ यांनी त्यांच्या मित्रांच्या सहाय्याने गोळा केलेले एक लाख रुपये लॉकडाउनच्या काळात खेडच्या नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात या हेतूने दिले आहेत. नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्याकडे अनुजा धारिया हिच्या आईने एक लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. अनुजा सुनील धारिया या न्युयॉर्क शहरात डिलाईट कंपनीत वरिष्ठ शाखाधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. समित संजीव धारिया हे बोस्टन शहरात एका कंपनीत अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. खेडमधील डॉ. सुनील धारिया आणि डॉ. संजीव धारिया बधुंची मुले आहेत. खेडमध्ये कोरोनाने लोकांची झोप उडवली आहे. हे कळताच येथील नागरिकांना दैनंदिन गरजेच्या गोष्टी मिळाव्यात या प्रामाणिक हेतून या बहिण-भावांनी त्यांच्या मित्रांच्या मदतीने निधी गोळा केला आणि खेडला पाठवला. यात प्रामुख्याने आरोग्य विभागाशी संबधित कर्मचारी, किराणा मालाच्या दुकानातील कामगार, गॅस विभागातील कर्मचारी, पोस्टातील कर्मचारी, अत्यावश्‍यक सेवेत कार्यरत असणारे ड्रायव्हरर्स, नगरपालिकेतील सफाई कर्मचारी, अत्यावश्‍यक सेवेतील स्वयंसेवक तसेच अत्यावश्‍यक सेवेतील पहिल्या फळीत काम करणारे अधिकारी यांचा समावेश आहे. अत्यावश्‍यक सेवा देणारे बऱ्याचवेळा दुर्लक्षित राहतात म्हणून ही आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. अमेरिकेत नोकरीनिमित्त वास्तव्य करणारे महाराष्ट्रातील मनाली व अभिषेक पाध्ये, निकीता पाटणे, स्वराज धारिया, नील पटेल, अपूर्व वेदक, अंकुशी व सत्यम शर्मा, प्रफुल्ल मेमाने, दिक्षा लांबा, सौरभ शेट्टी यांनी आर्थिक मदतीत हातभार लावला आहे.

Web Title: Siblings Collect One Lakh In America For Khed Ratnagiri Marathi News