सिंधुदुर्गात कोरोनामुळे 11 जणांची प्रकृती चिंताजनक

ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची वाढ सुरूच असून, शुक्रवारी आणखी 92 नवे रुग्ण मिळाले. दिवसभरात 21 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. जिल्ह्यात 914 सक्रिय रुग्ण असून यातील 11 रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सात हजार 846 रुग्ण मिळाले. यातील सहा हजार 733 जण कोरोनामुक्त झाले. 193 रुग्णांचे निधन झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडून देण्यात आली. प्रकृती गंभीर असलेल्यांमध्ये सहा ऑक्‍सिजनवर तर पाच व्हेन्टिलेटरवर आहेत. आर.टी.पी.सी.आर. टेस्टमध्ये 47 हजार 193 नमुने तपासण्यात आले. यातील पाच हजार 398 नमुने पॉझिटिव्ह होते. आज 826 नमुने घेतले. ऍन्टिजेन टेस्टमध्ये एकूण 31 हजार 554 नमुने तपासले. पैकी दोन हजार 610 नमुने पॉझिटिव्ह होते. नवीन 137 नमुने घेतले. आतापर्यंत एकूण 78 हजार 747 नमुने तपासण्यात आले. तालुकानिहाय पॉझिटिव्ह रुग्ण व कंसात मृत्यू संख्या

देवगड 703 (15), दोडामार्ग 399 (5), कणकवली 2279 (50), कुडाळ 1691 (36), मालवण 770 (20), सावंतवाडी 1029 (44), वैभववाडी 287 (12), वेंगुर्ले 643 (10), जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण 45 (1). तालुकानिहाय सक्रिय रुग्ण

देवगड - 184, दोडामार्ग - 26, कणकवली - 168, कुडाळ - 165, मालवण - 116, सावंतवाडी - 101, वैभववाडी - 75, वेंगुर्ले- 68 व जिल्ह्याबाहेरील 13.



Web Title: In Sindhudurg, 11 people are in critical condition due to corona