Amboli Waterfall : गोवा, कर्नाटक ते गुजरात... आंबोलीत 5 राज्यांतील पर्यटकांची तुफान गर्दी; मुख्य धबधब्यासह 'हे' पॉईंट्स हाऊसफुल्ल, घाटमार्गात वाहनांच्या रांगा

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : पावसाळी पर्यटनाचे नंदनवन असलेल्या आंबोलीत चालू हंगामातील दुसऱ्या रविवारी पर्यटकांचा अक्षरशः महापूर पाहायला मिळाला. वीकेंडची सुटी साधत शनिवार (ता. ११) पासूनच हजारो पर्यटक आंबोलीत दाखल झाले (Amboli waterfall tourist rush) होते. ‘आंबोली टुरिझम’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार, दोन दिवसांत हजारोहून पर्यटकांनी आंबोलीच्या निसर्गरम्य वातावरणाचा आणि वर्षा पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटला. मात्र, या अभूतपूर्व गर्दीमुळे संपूर्ण घाटमार्गात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती, तर शेकडो पर्यटकांना निवासाअभावी गाडीतच रात्र काढावी लागली..गेल्या आठवड्यात आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित झाल्यानंतरचा हा दुसराच वीकेंड असल्याने राज्यासह परराज्यातील पर्यटकांनी आंबोलीत मोठी गर्दी केली होती. रविवार सकाळपासूनच आंबोली मुख्य धबधबा, हिरण्यकेशी तीर्थक्षेत्र, कावळेसाद पॉईंट, महादेवगड पॉईंट आणि बाबा धबधबा या सर्वच प्रमुख पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची एकच गर्दी पाहायला मिळाली. दुपारच्या सत्रात तर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या विविध राज्यांतून आलेल्या वाहनांमुळे आणि पर्यटकांमुळे सर्वच पर्यटनस्थळे आणि परिसर पूर्णपणे गजबजून गेला होता..Mandangad Ghat Reopens : मुंबई, पुणे अन् महाडला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! अखेर 'हा' महत्त्वाचा घाटमार्ग 4 दिवसांनंतर वाहतुकीसाठी खुला; मंडणगड-दापोलीचा संपर्कही पूर्ववत.आंबोली, चौकुळ आणि गेळे गावांतील सर्व हॉटेल्स, लॉजेस आणि होमस्टे पूर्णपणे ‘हाऊसफुल’ झाले होते. ज्या पर्यटकांनी आधीच आरक्षण केले नव्हते, अशा हजारो पर्यटकांची निवासाची व्यवस्था न झाल्याने प्रचंड गैरसोय झाली. अखेर अनेक पर्यटकांनी परिसरात ठिकठिकाणी गाड्या पार्क करून शनिवारची पूर्ण रात्र गाडीतच घालवली. आंबोली घाटमार्गासह कावळेसाद पॉईंट, हिरण्यकेशी तीर्थक्षेत्र, महादेवगड पॉईंट व बाबा धबधबा परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती..Koyna Dam Update : 12 दिवसांत तब्बल 41 TMC पाणी वाढले; पण धरण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती पावसाची गरज? महाराष्ट्राच्या शेती अन् विजेबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर.पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तसावंतवाडी पोलिस प्रशासनाकडून प्रत्येक पर्यटनस्थळावर बंदोबस्त ठेवला होता. घाट रस्त्यामध्ये वाहतूक पोलिस तैनात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.