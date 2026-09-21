कोकण

European Roller Spotted in Chowkul : युरोप, आफ्रिकेनंतर थेट सिंधुदुर्गात मुक्काम; चौकुळमध्ये झाले देखण्या 'युरोपियन रोलर'चे दर्शन, काय आहे पक्षाचे वैशिष्ट्य?

European Roller Spotted in Chowkul : सिंधुदुर्गच्या चौकुळ परिसरात युरोपियन रोलरचे दर्शन झाले. पावसाळ्यानंतर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाला सुरुवात झाल्याचे संकेत मिळाले असून, पुढील काही आठवडे पक्षीनिरीक्षकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
European Roller sighting in Chowkul Sindhudurg

European Roller sighting in Chowkul Sindhudurg

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बांदा (जि. सिंधुदुर्ग) : पावसाळा ओसरत असतानाच पश्चिम घाटात स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाची चाहूल लागली (Sindhudurg Nature Update) असून, यावर्षीचा पहिला स्थलांतरित पाहुणा म्हणून ‘युरोपियन रोलर’चे चौकुळ परिसरात दर्शन झाले आहे. पक्षीनिरीक्षक व निसर्ग अभ्यासक प्रवीण सातोसकर यांनी आज या देखण्या पक्ष्याचे निरीक्षण केले.

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