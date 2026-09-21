European Roller Spotted in Chowkul : युरोप, आफ्रिकेनंतर थेट सिंधुदुर्गात मुक्काम; चौकुळमध्ये झाले देखण्या 'युरोपियन रोलर'चे दर्शन, काय आहे पक्षाचे वैशिष्ट्य?

बांदा (जि. सिंधुदुर्ग) : पावसाळा ओसरत असतानाच पश्चिम घाटात स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाची चाहूल लागली (Sindhudurg Nature Update) असून, यावर्षीचा पहिला स्थलांतरित पाहुणा म्हणून ‘युरोपियन रोलर’चे चौकुळ परिसरात दर्शन झाले आहे. पक्षीनिरीक्षक व निसर्ग अभ्यासक प्रवीण सातोसकर यांनी आज या देखण्या पक्ष्याचे निरीक्षण केले..दरवर्षी पावसाळ्यानंतर सप्टेंबरपासून विविध स्थलांतरित पक्षी भारतातील वेगवेगळ्या भागांत दाखल होण्यास सुरुवात करतात. युरोपियन रोलरच्या दर्शनामुळे यंदाच्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या हंगामाची सुरुवात झाल्याची ठळक चाहूल मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे पक्षीनिरीक्षकांसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहेत..युरोपियन रोलर हा भारतातील नियमित निवासी पक्षी नसून स्थलांतराच्या काळात भारतात येणारा आकर्षक पक्षी आहे. युरोप, पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील काही भागांत त्याचा प्रजनन अधिवास असून, हिवाळ्याच्या काळात तो दक्षिणेकडील प्रदेशांकडे स्थलांतर करतो. त्याच्या रंगसंगतीमुळे तो पक्षीनिरीक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतो. निळसर-हिरवट शरीर, तांबूस-तपकिरी पाठीचा भाग आणि उडताना उठून दिसणारे चमकदार निळे पंख ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. मोठे कीटक, टोळ, भुंगे यांसह विविध प्रकारचे कीटक हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे. चौकुळ परिसरात युरोपियन रोलरचे यापूर्वीही निरीक्षण झाले आहे..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.मात्र, यावर्षी स्थलांतरित पक्ष्यांच्या हंगामातील सुरुवातीच्या काळातच त्याचे दर्शन झाल्याने पक्षीनिरीक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. युरोपियन रोलरच्या आगमनाने यंदाच्या पक्षी स्थलांतराच्या हंगामाची सुरुवातच देखण्या पाहुण्याने झाली आहे. आता पुढील काही दिवसांत पश्चिम घाटातील आंबोली-चौकुळच्या निसर्गरम्य परिसरात आणखी कोणते स्थलांतरित पक्षी दाखल होतात, याकडे लक्ष लागले आहे..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.आंबोली, चौकुळचे पक्ष्यांना आकर्षणपश्चिम घाटातील आंबोली-चौकुळ परिसर जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील जंगल, गवताळ प्रदेश आणि नैसर्गिक अधिवासामुळे स्थानिक तसेच स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हा परिसर महत्त्वाचा ठरतो. आगामी काळात रॉबिन, फ्लायकॅचर, वॉर्बलर, वॅगटेल यांसह विविध स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.