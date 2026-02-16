Sindhudurg Development : डांबरीकरणाकडून काँक्रिटीकरणाकडे; नवे रस्ते पर्व, ऊन, वारा, पावसात कितपत तग धरणार?

कधीकाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेल्या पायवाटांचे मातीच्या रस्त्यात रुपांतर झाले. कालातंराने त्याच मातीच्या रस्त्यांची जागा खडीकरणाने घेतली. पुढे खडीकरण, रुंदीकरण करीत डाबरीकरण झाले. मात्र, आता सिंधुदुर्गात डांबरीकरणाची जागा काँक्रिटीकरण घेत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गानंतर आता जिल्ह्यातील काही महामार्गांचे काँक्रिटीकरण सुरू झाले आहे. .२३९ किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते काँक्रिटचे होण्याच्या मार्गावर आहेत. या महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणावर सुमारे एक हजार सहाशे कोटींचा निधी खर्च केला जात आहे. हे गुळगुळीत रस्ते कोकणातील ऊन, वारा, पावसात कितपत तग धरतील आणि त्यामुळे दळणवळणाची गती किती पटीने वाढेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. डांबरीकरणाकडून काँक्रिटीकरणाकडे होत असलेल्या रस्तेक्रांतीचा घेतलेला हा आढावा...- एकनाथ पवार.मुंबई-गोवा महामार्गाचे र''ख’रडगाणे.प्रवास होणार वेगवानकाँक्रिटीकरण करताना रस्त्यांची रुंदी सात ते दहा-बारा मीटरपर्यंत केली आहे. डांबरीकरण आणि कमी रुंदीच्या रस्त्याने प्रवास करताना तळेरे-कोल्हापूर साधारणपणे तीन ते साडेतीन तासांचा कालावधी लागत होता. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत बचत होणार असून किमान दोन तासांत कोल्हापूरला पोहोचता येणार आहे. या महामार्गावरून जिल्ह्यात सर्वाधिक ३२ हजार मेट्रिक टन वाहतूक होते. कासार्डे-विजयदुर्ग, देवगड-निपाणी या मार्गाने प्रवास करताना वेळेत बचत होईल. कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग मालवाहतुकीला हा मार्ग किफायतशीर ठरणार आहे..भविष्यात काँक्रिटलाच प्राधान्यजिल्ह्यातील उर्वरित रस्ते देखील काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहेत. डांबरीकरणापेक्षा भविष्यात काँक्रिटीकरणालाच प्राधान्य देण्यात येणार, हे स्पष्ट आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत जिल्हांतर्गत असलेले अनेक मार्ग काँक्रिटीकरणने गुळगुळीत होणार आहेत..Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.काँक्रिटीकरण टिकाऊजिल्ह्यात पडणारा मुसळधार पाऊस, कडक ऊन यामुळे डांबरी रस्त्याचे आयुष्यमान जेमतेम चार ते पाच वर्षे मानले जाते. पूर्वीच्या कोल्डमिक्स पद्धतीने डांबरीकरण केल्यास त्यावेळी आठ ते दहा वर्षे रस्त्याचे आयुष्यमान होते, परंतु नव्या पद्धतीत चार-पाच वर्षे देखील अधिकच ठरतात. कधी कधी एक-दोन पावसाळ्यांतच नव्याने रस्ते करावे लागतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काँक्रिटीकरणाचे रस्ते अधिक टिकाऊ ठरण्याची अपेक्षा आहे. काँक्रिटीकरणाला देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी हा किमान दहा वर्षे आहे. दर्जेदार काँक्रिटीकरण झाल्यास २० ते ३० वर्षे रस्ते टिकू शकतात..रस्ता सुधारणेचा आलेखसिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेचा जिल्ह्यातील रस्ते विकासात खूप अडसर ठरला. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडणाऱ्या घाटरस्त्यांना मूर्त स्वरूप येण्यासाठी १९५८ ते १९६८ उजाडले. गावात जाणाऱ्या पायवाटा देखील डोंगरदऱ्यांतून जाणाऱ्या असल्याने गावांपर्यंत मार्ग जाण्यासाठी कित्येक वर्षे वाट पाहावी लागली. सुरुवातीला जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जाण्यासाठी छोट्या पायवाटा होत्या. पायीच प्रवास होत असल्यामुळे चार-पाच फुटांच्या या वाटा त्या पायवाटेवरून ये-जा करणारे वाटसरूच करीत असत. जसजशी प्रगती होत गेली, तसतसे या पायवाटांचे रुपांतर मातीच्या रस्त्यांमध्ये होत गेले. .उन्हाळ्यात या रस्त्यावरून एखादे वाहन गेले की धुळाचे लोट त्या वाहनामागून धावताना दिसायचे. त्याच रस्त्यावरून पावसाळ्यात वाहन गेल्यास ते चिखलात रुतून बसायचे, ही स्थिती होती. कालांतराने रस्ते सुधारणा होत गेली. .मातीच्या रस्त्यांची जागा खडीकरणाने घेतली. काळेथर दगड हाताने फोडून त्याची खडी तयार करणारे काही थोडकेच लोक असायचे. त्यामुळे एक एक रस्ता करण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागत असे. त्यामुळे रस्ते खडीकरणासाठी कित्येक वर्षांचा कालावधी लागला. साधारणपणे ९० च्या दशकाच्या सुमारास खडी तयार करणाऱ्या क्रशरचा बोलबाला सुरू झाला. सुरुवातीला एकाच प्रकारची खडी निर्मिती करणाऱ्या या क्रशरमध्ये अवघ्या काही वर्षांत क्रांतिकारक बदल होत गेले. वेगवेगळ्या साईजची खडी क्रशरमधून बाहेर पडू लागली आणि खऱ्या अर्थाने कामाची गती वाढली. त्यामुळे रस्ते खडीकरणाचा वेग वाढला..डांबरीकरणाचे युग१९९० चा काळ जिल्ह्यात रस्ते सुधारणेचा सुवर्णकाळ मानला जातो. साधारणपणे या कालावधीत जिल्ह्यांतर्गत असलेले बहुतांशी रस्ते हे खडीकरणाचे होते. अपवादात्मक काही रस्ते डांबरीकरण झालेले होते. उर्वरित रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट होती, परंतु १९९० नंतर जिल्ह्यात मुख्य रस्ते डांबरी होऊ लागले. जिल्ह्यात निधी येण्याचे प्रमाण वाढले. मुख्य रस्त्यापाठोपाठ गावागावात, खेड्यांमधील खडीकरण असलेले रस्ते डांबरी होऊ लागले. .ज्या रस्त्यांवरील नदीनाल्यांवर पुले नव्हती, केवळ साकव होते, तेथे पूल उभारणीच्या कामांना वेग यायला सुरुवात झाली. बांधकाम क्षेत्रात दहा वर्षांत क्रांतिकारक बदल होत गेले. जिल्ह्यात हातावर मोजता येतील इतकेच ठेकेदार होते, परंतु या कालावधीत ठेकेदारांची संख्या कित्येक पटीने वाढली. डांबरीकरणामध्ये या कालावधीत बदल होत गेला. .पूर्वी ''कोल्डमिक्स'' पद्धतीने डांबरीकरण केले जात होते, परंतु हॉटमिक्स पद्धतीमुळे एका दिवसात दोन-तीन किलोमीटर डांबरीकरणाची पद्धत प्रचलित झाली. त्यामुळे एका एका दिवसात जिल्ह्यात कित्येक किलोमीटर डांबरीकरण होऊ लागले. पूर्वी तालुका पातळीवर चार ते पाच ठेकेदारही नव्हते. त्यांची संख्या २५ ते ३० च्या वर जाऊन पोहोचली. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत हजारो ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तो काळ खूप महत्त्वाचा मानला जातो..सिंधुदुर्गातील बहुतांश प्रमुख रस्ते काँक्रिटचेसध्या जिल्ह्यातील तळेरे-कोल्हापूर, कासार्डे-विजयदुर्ग आणि निपाणी-देवगड या तीन प्रमुख मार्गांचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. काही मार्गांवर ५० टक्के तर काही ठिकाणी ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात सिंधुदुर्गातील बहुतांश प्रमुख रस्ते काँक्रिटचे असतील, अशी स्थिती निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील तळेरे-कोल्हापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग ८९ किलोमीटर लांबीचा आहे. या महामार्गाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात कळे ते कोल्हापूर या १६ किलोमीटर लांबीच्या रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी १७१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. हे काम आता पूर्णत्वाकडे आहे..त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात कोकण रेल्वेमार्गावरील रेल्वे फाटकानजीक भुयारी मार्ग आणि जोडरस्ता काँक्रिटीकरणासाठी ६४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. हे काम देखील अंतिम टप्प्यात आहे. तिसऱ्या टप्प्यात तळेरे-गगनबावडा महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणासाठी २४९ कोटी आणि त्यानंतर पुन्हा १६४ कोटीचा निधी मिळाला. यातून दहा किलोमीटरचा करूळ घाटरस्त्यासह ३५ किलोमीटर रस्ता काँक्रिटीकरण करावयाचा होता. .त्यापैकी केवळ ३ किलोमीटर लांबीचा रस्ता वगळता उर्वरित काम पूर्ण झाले आहे. चौथ्या टप्प्यात कळे ते सांगशी या महामार्गाकरिता ३४९ कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून निविदा प्रकिया सुरू आहे. त्यामुळे पुढील एक-दीड वर्षात हा पूर्ण रस्ता काँक्रिटीकरण होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय कासार्डे-विजयदुर्ग हा ५२ किलोमीटरचा रस्ता असून या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गाच्या काँक्रिटीकरणाकरिता २१२ कोटींचा निधी मंजूर आहे. .जिल्ह्यातील देवगड-निपाणी महामार्गाच्या ६६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे. या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ३३१ कोटीचा निधी मंजूर आहे. तळेरे-कोल्हापूर महामार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरण, कासार्डे- विजयदुर्ग महामार्गाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग तर देवगड-निपाणी महामार्गाचे काम एमएसआयडीसी या यंत्रणेच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. .याशिवाय उंबर्डे-कणकवली-आचरा या मार्गावरील ३७ किलोमीटर लांबीच्या काँक्रिटीकरणाकरिता ४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून काम सुरू आहे. एकूण जिल्हयातील २३९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांकरिता सुमारे १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी आहे. जिल्ह्यातील आंबोली घाटमार्गाचे देखील काँक्रिटीकरण प्रस्तावित होते, परंतु वनविभागाच्या अडथळ्यामुळे हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला आहे..कासार्डे-विजयदुर्ग या मार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सात मीटर लांबीचा हा रस्ता आहे. आतापर्यंत ५० टक्केपेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले आहे. येत्या पाच-सहा महिन्यांत अधिकाधिक काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.- विनायक जोशी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैभववाडी.तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील तळेरे-गगनबावडा या ३५ किलोमीटर लांबीपैकी तीन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम शिल्लक आहे. यामध्ये रेल्वेच्या भुयारी मार्गानजीकच्या दोन किलोमीटर रस्ता आहे, तर वनविभागाच्या जमिनीमुळे ५०० मीटर रस्ता गगनबावडा येथे रखडला आहे. याशिवाय नाधवडे येथे पाचशे मीटर रस्ता भूसंपादनामुळे झालेला नाही. उर्वरित रस्ता पूर्ण झाला आहे.- पवन पाटील, शाखा अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग.काँक्रिटीकरणामुळे वाहतूक वाढणार आहे. सिंधुदुर्गातून कोल्हापूरला अवघ्या दीड-दोन तासांत पोहोचता येणार आहे. वेळ, इंधन बचत होणार आहे. वाहतूक वाढणार असल्याने पर्यटक देखील मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात येतील. त्याचा फायदा रस्त्यालगतच्या गावांना व्यवसायवृद्धीकरिता होणार आहे. कोकणी मेव्याला मागणी वाढणार आहे.- नरेंद्र कोलते,.सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक 