Sindhudurg DCC Bank Recruitment 2026 : नोकरीची सुवर्णसंधी! सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत 67 लिपिक पदांची भरती; TCS मार्फत होणार परीक्षा, 'हे' प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ६७ लिपिक पदांच्या भरती प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून, ही भरती टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)मार्फत राबविण्यात येणार (Sindhudurg DCC Bank 67 Clerk Recruitment 2026) आहे. गुरुवारी (ता. ३) दुपारी १२ वाजल्यापासून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार असून, १७ सप्टेंबरला रात्री १२ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. शासनाने नव्याने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार एकूण पदांपैकी ७० टक्के पदांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे..उर्वरित ३० टक्के पदांसाठी जिल्ह्याबाहेरील पात्र उमेदवारांचा विचार करण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. ऑनलाईन अर्ज करताना व्यवहाराचा ट्रान्झॅक्शन आयडी नमूद करणे तसेच पैसे भरल्याची पावती, काउंटर पार्ट किंवा व्यवहाराचा फोटो अथवा स्क्रीनशॉट अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे..Solar Fencing Subsidy Update : सौर कुंपण योजनेमधून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळले; लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी, शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी.अर्ज भरताना उमेदवाराने अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्ज केवळ बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी जाहिरात, शैक्षणिक पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अन्य सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण आल्यास टीसीएसच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.