Farmer Loan Waiver List : सिंधुदुर्गातील 307 गावांतील शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'कर्जमुक्ती'ची पहिली यादी जाहीर; 6,711 शेतकरी पात्र, 53 कोटींहून अधिक निधी अपेक्षित

ओरोस : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३०७ गावांतील पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली (Sindhudurg Farmer Loan Waiver) आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम संख्या आणि मंजूर होणाऱ्या रकमेची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही..उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, जिल्ह्यात ६ हजार ७११ पात्र खातेदार या योजनेसाठी निश्चित केले आहेत. या लाभार्थ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ५३ कोटी ८५ लाख २७ हजार २०१ रुपये इतका निधी अपेक्षित आहे. मात्र, ३०७ गावातील पात्र शेतकऱ्यांची केवळ गावनिहाय यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे एकूण किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार. तसेच किती रक्कम मिळणार? हे स्पष्ट झाले आहे. शुक्रवारी सायंकाळी ही यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे शनिवारी जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाकडून याबाबत माहिती मिळण्याची शक्यता आहे..राज्यातील अनेक शेतकरी अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाची मर्यादित रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यात नव्याने पीककर्ज मिळविणेही सुलभ होणार आहे..Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गावनिहाय याद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या नावाची खात्री करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यादीतील माहितीची पडताळणी, हरकती आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम लाभार्थी निश्चित केले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत होते..Ishwarpur IT Park Project : सांगलीकरांसाठी खूशखबर! शरद जोशींच्या नावाने ईश्वरपुरात 'आयटी पार्क'; 250 कोटींच्या निधीला मंजुरी, आमदार सदाभाऊंची मोठी घोषणा.विशेषतः आंबा, काजू, भात आणि इतर पिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक संकटांचा मोठा फटका बसला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ही कर्जमुक्ती योजना त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जे शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत, त्यांनी तत्काळ आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. त्या शिवाय मदत खात्यात जमा होणार नाही, असे आवाहन जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयाकडून केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.