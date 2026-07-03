Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून पुढील दोन-तीन दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे पुराच्या शक्यतेने एनडीआरएफचे पथक (NDRF deployed in Sindhudurg) जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. समुद्रदेखील खवळलेला असून अजस्र लाटा किनाऱ्याला धडकत आहेत. पावसामुळे भातरोप पुनर्लागवडीला गती आली आहे..सिंधुदुर्गात पावसाचा जोर कायम आहे. सकाळपासून सर्वत्र सरी सुरू आहेत. दुपारनंतर अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला. सायंकाळी उशिरापर्यंत सरीवर सरी कोसळतच होत्या. पावसामुळे शेतकऱ्यांनी भातरोप पुनर्लागवडीला सुरुवात केली आहे. सर्व शेतमळे शेतकऱ्यांनी गजबजून गेले आहेत..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात धो-धो! पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे; पुणे-रायगडला 'रेड अलर्ट', मुंबईसह 26 जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा.तालुकानिहाय पाऊस मिलिमीटरमध्ये असा - देवगड- ४८, मालवण- ४५, सावंतवाडी - ७०, वेंगुर्ले - ६७, कणकवली -८६, कुडाळ - ६०, वैभववाडी - ३३, दोडामार्ग-९५..Amboli Waterfall : 'प्रति महाबळेश्वर' आंबोलीचा मुख्य धबधबा प्रवाहित! फेसाळणारे पाणी अन् दाट धुक्याचा थरार अनुभवण्यासाठी गर्दी; गोवा-कर्नाटकातूनही पर्यटकांची पावले वळली.... तर पूरस्थितीहवामान विभागाने पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज दिला आहे. उद्या यलो, तर शनिवारी ऑरेंज अलर्ट आहे. सध्या नद्यांच्या पाणीपातळीत बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता मुसळधार पाऊस झाल्यास काही भागांत पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने त्यादृष्टीने खबरदारी घेतली आहे. समुद्र खवळलेला असल्याने किनाऱ्याला न जाण्याचे आवाहन देखील प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.