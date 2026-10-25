Sindhudurg Heavy Rain: सिंधुदुर्गात पुन्हा मुसळधार पाऊस, ईशान्य मॉन्सूनचा जोर कायम

वैभववाडी : जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ आणि वेंगुर्ले तालुक्यांच्या बहुतांश भागांत विजांच्या कडकडाटांसह मुसळधार पाऊस झाला. पावसाचा आजचा सलग तिसरा दिवस आहे. काही शेतकऱ्यांनी पावसामुळे भातपीक कापणी थांबविली आहे. जिल्ह्यात ईशान्य मॉन्सूनचा जोर कायम आहे. शुक्रवारी (ता. २३) सायंकाळी जिल्ह्यातील वेंगुर्ले, कुडाळ आणि कणकवली तालुक्यांच्या काही भागाला मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले होते. त्यानंतर आज सकाळपासून जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते..दुपारनंतर जिल्ह्यात पावसाचे ढग दाटून आले. सावंतवाडी तालुक्याच्या बहुतांश भागात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. तालुक्याच्या काही भागाला पावसाने तासभर झोडपून काढले. विजांचा कडकडाटदेखील अधिक होता. त्या पाठोपाठ कुडाळ तालुक्यात देखील जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. वेंगुर्ले-तुळस परिसरातील अनेक गावांमध्ये पावसाच्या सरी कोसळल्या. या भागात वादळी वाऱ्यासह पाऊण तास पाऊस झाला. याशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाचे वातावरण आहे. कोणत्याही क्षणी पाऊस पडेल अशी सर्वत्र स्थिती आहे. जिल्ह्यात सध्या युद्धपातळीवर भातपीक कापणी सुरू आहे. शेतकरी दिवसरात्र भातपीक कापणीत गुंतलेले आहेत; मात्र सध्या पहाटे धुके,.दुपारपर्यंत उघडीप आणि सायंकाळी विजांच्या कडकडाटांसह पावसाच्या सरी असेच वातावरण असल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा झाली आहे. शेतकऱ्यांना सकाळी कापणी केलेल्या पिकांची बांधणी, झोडणी दुपारपर्यंतच करावी लागत आहे. काही शेतकरी कापणी केलेले पीक बांधणी करून सुरक्षित ठिकाणी ठेवत असल्याचे चित्र आहे. हिर्लोकला पावसाचा तडाखा कुडाळ ः कुडाळ तालुक्यातील गावांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. हिर्लोक पंचक्रोशीत शुक्रवारी (ता.२४) सायंकाळी चारच्या सुमारास या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे गुरुनाथ तेली (किराणा दुकान), संतोष तांबे कृषी केंद्र), रामदास परब (गॅरेज), दीपक चव्हाण (सलून) यांचे आणि भातशेती नुकसान झाल्याची माहिती हिर्लोक उपसरपंच नरेंद्र राणे यांनी दिली..सावंतवाडी-आंबोली राज्य मार्गावर झाड पडल्याने वाहतूक ठप्पसावंतवाडीआज दुपारी झालेल्या मुसळधार वादळी पावसामुळे सावंतवाडी-आंबोली राज्य मार्गावर नगरपालिका कचरा डेपोच्या शेजारी भले मोठे झाड अचानक रस्त्यावर कोसळले. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळे राज्यमार्गावरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होऊन रस्त्यावर वाहनांच्या भल्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. झाड कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेत झाड बाजूला करून रस्ता मोकळा करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. .सायंकाळी उशिरापर्यंत हे झाड रस्त्यावरून हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. हा मार्ग सावंतवाडीला आंबोली व इतर महत्त्वाच्या भागांशी जोडणारा मुख्य दुवा असल्याने प्रवाशांची आणि वाहनधारकांची मोठी गैरसोय झाली, मात्र स्थानिक ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तत्परतेमुळे व अथक प्रयत्नांमुळे मार्ग मोकळा करण्याचे प्रयत्न सुरू होते.पावसाचा जोर कमी होण्याचा अंदाजजिल्ह्यात गेले तीन-चार दिवस पडत असलेल्या ईशान्य मॉन्सूनचा जोर उद्यापासून कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे रखडलेल्या भातपीक कापणीला गती प्राप्त होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.