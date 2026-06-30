Phondaghat Landslide : कोकणात चाललाय? सावधान! मुसळधार पावसामुळे फोंडाघाटात दरड कोसळली, देवगड-निपाणी मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

वैभववाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच असून वैभववाडी आणि कुडाळ तालुक्याला पावसाने अक्षरक्षः झोडपून काढले. पावसामुळे फोंडाघाटात रविवारी रात्री (ता. २८) उशिरा दरड कोसळली. त्यामुळे देवगड-निपाणी मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. नदीनाल्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..दरम्यान, सकाळपासूनच जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सकाळी दहा ते बारापर्यंत पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली; परंतु त्यानंतर पुन्हा जोर वाढला आहे. सायंकाळी सर्वत्र जोरदार कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे..सकाळच्या सत्रात कडक ऊन आणि दुपारनंतर काही भागात पावसाच्या सरी असे चित्र गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पाहायला मिळाले. रविवारी देखील काही भागात असेच चित्र होते; परंतु अकरानंतर काही भागात पावसाला सुरुवात झाली. दुपारनंतर वैभववाडी, कुडाळ तालुक्याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. दोन्ही तालुक्यांत रात्रभर सरी कोसळत होत्या. कणकवलीत देखील जोर होता. काही भागात वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पाऊस झाला..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.दोन जुलैपासून जोर वाढणारयेत्या दोन जुलैपासून पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. २ ते ६ जुलैपर्यंत मुसळधारेचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना भातरोप लागवडीसाठी हा पाऊस उपयुक्त ठरणार आहे. तालुकानिहाय पाऊस मिलिमीटरमध्ये असा - देवगड-४७, मालवण-५०, सावंतवाडी-२०, वेंगुर्ले-१५, कणकवली-५९, कुडाळ-९२, वैभववाडी-९८, दोडामार्ग-३८..Bhambavli Vajrai Waterfall : भारतातील सर्वात उंच धबधबा पर्यटकांसाठी सज्ज! वजराई धबधब्याचे 'अक्राळविक्राळ' रूप पाहण्यासाठी देश-विदेशातून उत्सुकता, हंगामाची तयारी सुरू .घरावर पडला दगडपावसामुळे कुडाळ तालुक्यातील वालावल मुर्तळीवाडी येथील सुधाकर मधुकर राऊळ यांच्या घरावर मोठा दगड (phondaghat landslide) कोसळला. यात भिंतीचे नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. कणकवली तालुक्यातील उल्हासनगरमधील नंदकिशोर नाईक, नानेली (ता. कुडाळ) श्रीमती दत्ताराम आरेकर यांच्या घराच्या छपराचे नुकसान झाले. असनिये (ता. दोडामार्ग) येथील साबाजी सावंत यांच्या घरावर झाड कोसळून नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.