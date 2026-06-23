Sindhudurg Rain Update : 'एल निनो'च्या चिंतेला तूर्त ब्रेक!...अखेर सिंधुदुर्गात मॉन्सून सक्रिय; 30 जूनपर्यंत धो-धो बरसणार, हवामान विभागाचा अंदाज

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात पाऊस सक्रिय झाला असून, काल सकाळपासून अनेक भागात जोरदार सरी सुरू आहेत. हवामान विभागाने ३० जूनपर्यंत पाऊस दमदार बरसणार असल्याचा अंदाज दिला आहे. त्यामुळे ‘एल निनो’च्या सावटाने (El Nino impact on Maharashtra monsoon) चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे..जिल्ह्यात ६ जूनला मॉन्सून दाखल झाला आणि ९ जूनला मॉन्सूनचा वेग मंदावला. १० जूनपासून पावसाने दडी मारली. एकीकडे पाऊस नाही आणि दुसरीकडे कडक उन्ह यामुळे तीन हजार हेक्टरवरील भातरोपवाटिका संकटात सापडल्या होत्या. दरम्यान, शनिवारी सायंकाळपासून जिल्ह्यात पावसाचे वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आणि रविवारी दिवसभर अनेक भागांत पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या..मॉन्सून सक्रिय झाल्यामुळे पाण्याअभावी मान टाकण्यास सुरुवात केलेल्या भातरोपांना जीवदान मिळाले आणि शेतकऱ्यांसमोरील दुबार पेरणीचे संकट काहीअंशी टळले. दरम्यान, आज सकाळपासून पावसाचा जोर कायम राहिला. वैभववाडी, कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यांत जोरदार सरी बरसल्या, तर उर्वरित भागातदेखील पावसाच्या सरी सुरू आहेत. काही शेतकऱ्यांनी थांबविलेल्या पेरण्या आज पुन्हा केल्या..Super El Nino : भयंकर संकट! जगावर घोंघावतोय 'सुपर अल निनो'; नासाच्या उपग्रहाने टिपले धक्कादायक फोटो, 1997 सारखा विनाश होणार?.थांबविलेली नांगरणीदेखील सुरू झाल्याचे चित्र सर्वत्र होते. दरम्यान, हवामान विभागाने २६ जूनपर्यंत चांगल्या पावसाचा अंदाज दिला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात २६ जूनपर्यंत येलो अलर्ट तर त्यानंतर ३० जूनपर्यंत दमदार पाऊस पडणार आहे. त्यामुळे एल निनोने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता हा दिलासा आहे..Konkan Monsoon Tourism : कोकणात फिरण्याचा बेत आखताय? थांबा! पावसाने ओढ दिल्याने सिंधुदुर्गातील 'हे' प्रसिद्ध धबधबे अजूनही कोरडेच, पर्यटकांची निराशा.ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी करून १५ दिवस झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांनी प्रतिगुंठा एक युरिया किलो खत द्यावे. काही भागात पावसाअभावी रोपांची उगवण झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने भात रोपवाटिका तयार कराव्यात. सध्या प्राप्त अंदाजानुसार ३० जूनपर्यंत चांगला पाऊस पडणार आहे. त्या अनुषंगाने पीक नियोजन करावे.-डॉ. यशवंत मुठाळ, तांत्रिक अधिकारी, ग्रामीण कृषी संशोधन केंद्र, मुळदे.जुलैच्या पावसाचा अंदाज समजणार गुरुवारी९ जूनपासून रत्नागिरी येथील हर्णेत रेंगाळलेल्या मॉन्सूनच्या प्रगतीला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातदेखील चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने २६ जूनपर्यंत दमदार पावसाचा अंदाज दिला आहे. मात्र, भातरोप पुनर्लागवडीकरिता जुलैमध्ये पावसाचे प्रमाण कसे असेल, यासंदर्भातील अंदाज गुरुवारी हवामान विभागाकडून जाहीर करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.