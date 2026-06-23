कोकण

Sindhudurg Rain Update : 'एल निनो'च्या चिंतेला तूर्त ब्रेक!...अखेर सिंधुदुर्गात मॉन्सून सक्रिय; 30 जूनपर्यंत धो-धो बरसणार, हवामान विभागाचा अंदाज

Sindhudurg heavy rainfall update June 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुन्हा सक्रिय झालेल्या मॉन्सूनमुळे जोरदार पाऊस सुरू असून भातरोपांना जीवदान मिळाले आहे. शेतकऱ्यांवरील दुबार पेरणीचे संकट टळले आहे.
heavy rainfall in Sindhudurg

heavy rainfall in Sindhudurg

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात पाऊस सक्रिय झाला असून, काल सकाळपासून अनेक भागात जोरदार सरी सुरू आहेत. हवामान विभागाने ३० जूनपर्यंत पाऊस दमदार बरसणार असल्याचा अंदाज दिला आहे. त्यामुळे ‘एल निनो’च्या सावटाने (El Nino impact on Maharashtra monsoon) चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

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