Sindhudurg Holi Festival : कोकणच्या शिमग्यात मिठाचा खडा? प्रशासनाकडून 'या' वादग्रस्त गावांवर निर्बंध; सिंधुदुर्गात 1136 ठिकाणी होणार होळी पूजन

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात होळी उत्सवाला आजपासून (ता. २) सुरुवात होत आहे. जिल्ह्यात ५३८ सार्वजनिक, तर ५९८ खासगी अशा एकूण ११३६ ठिकाणी होळीचे पूजन होणार (Sindhudurg Holi Festival 2026) आहे. काही गावांत मानपानावरून वाद होण्याची शक्यता असल्याने अशा गावांत पोलिस प्रशासनाकडून निर्बंध घातले आहेत. येथील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, होलिकोत्सव शांततेत पार पाडण्याच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासन सज्ज झाले आहे..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी होळी सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या वर्षीचा होळी उत्सव आजपासून (ता. २) सुरू होत आहे. काही गावात पाच दिवस, सात दिवस, तर त्यापेक्षाही अधिक दिवस हा होळी उत्सव साजरा केला जातो..त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत. या वर्षी जिल्ह्यात ५३८ ठिकाणी सार्वजनिक तर ५९८ ठिकाणी खासगी अशा एकूण ११३६ ठिकाणी होळीचे पूजन केले जाणार आहे. काही गावात मानपानावरून वाद होण्याची शक्यता असल्याने त्या ठिकाणी प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत. वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने पोलिस आणि महसूल प्रशासनामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत..तहसीलदार स्तरावर हे वाद मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यातील काही गावांमध्ये वाद मिटण्याची शक्यता आहे, असे पोलिस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शिमगोत्सव उत्साही वातावरणात साजरा व्हावा; तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासन सज्ज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळी उत्सव साजरा करण्याची परंपरा प्रत्येक गावात वेगवेगळी आहे..काही ठिकाणी आंब्याच्या झाडाची तर काही ठिकाणी फणस, सुपारी, बेडलामाड व इतर झाडांच्या होळीचे पूजन केले जाते. लाकडे जाळूनही होळी साजरी केली जाते. यावर्षी होळी उत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी दाखल होऊ लागले असून या वर्षीचा होळी उत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा होणार आहे. गावागावांतील रोंबाट, रंगपंचमी आणि वेगवेगळ्या वेशभूषांतील नाचगाणी (खेळे) यांचे वेगळेच आकर्षण असते..सार्वजनिक होळी अशा...जिल्ह्यात सार्वजनिक होळ्यांमध्ये दोडामार्ग ५२, बांदा २६, सावंतवाडी ४०, वेंगुर्ले २७, निवती १२, कुडाळ ९१, सिंधुदुर्गनगरी ९, मालवण ५९, आचरा २१, कणकवली ६७, देवगड ६७, विजयदुर्ग २५, वैभववाडी ३८, अशा ५३८ ठिकाणी सार्वजनिक होळीचे पूजन होणार आहे..