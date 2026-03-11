कोकण

HPV Vaccination : मुलींसाठी ‘एच.पी.व्ही.’ लस आरोग्यदायी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन; जिल्ह्यात लसीकरण मोहीम

Girls Health : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुलींच्या आरोग्य संरक्षणासाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना ही लस घेण्याचे आवाहन करत गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षणासाठी ती अत्यंत प्रभावी असल्याचे सांगितले आहे.
ओरोस : सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील पात्र वयोगटातील मुलींना त्यांच्या सुरक्षित आरोग्यासाठी एच.पी.व्ही. लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी एच.पी.व्ही. लस अत्यंत प्रभावी आणि सुरक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

