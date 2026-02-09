Phondaghat ZP Election Result : फोंडाघाटचा धक्कादायक निकाल! भाजपचे बंडखोर उमेदवार राजन चिके यांनी ६०२ मतांनी मारली बाजी, सदानंद होळदिवेंचा पराभव

कणकवली : कणकवली तालुक्यात फोंडाघाट जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक अटीतटीची झाली. या मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर तथा अपक्ष उमेदवार राजन बाळकृष्ण चिके यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार सदानंद गोविंद होळदिवे यांचा ६०२ मतांनी पराभव केला. (phondaghat ZP election result).तर, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अनंत पिळणकर हे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या निवडणुकीत राजन चिके यांना ४१६२ मते मिळाली. सदानंद हळदिवे यांना ३५६० मते मिळाली. अनंत पिळणकर यांना मते ५३६ मिळाली..Kankavli Zilla Parishad Election Results : कणकवलीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व! रफिक नाईक ठरले 'टफ फायटर', पण विजय गुरुप्रसाद शिंदेंचाच; रामचंद्र राऊत तिसऱ्या क्रमांकावर.कणकवली तालुक्यात आत्तापर्यंतच्या निकालामध्ये फोंडाघाटचा निकाल धक्कादायक मानला जात आहे. दरम्यान, राजन चिके यांच्या विजयानंतर त्यांचे समर्थक आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रचंड जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.