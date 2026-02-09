कोकण

Phondaghat ZP Election Result : फोंडाघाटचा धक्कादायक निकाल! भाजपचे बंडखोर उमेदवार राजन चिके यांनी ६०२ मतांनी मारली बाजी, सदानंद होळदिवेंचा पराभव

phondaghat ZP Group Election Result Overview : कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट गटात अपक्ष उमेदवार राजन चिके यांनी ६०२ मतांनी विजय मिळवत निवडणूक निकालात मोठा राजकीय धक्का दिला.
शिवप्रसाद देसाई
कणकवली : कणकवली तालुक्यात फोंडाघाट जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक अटीतटीची झाली. या मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर तथा अपक्ष उमेदवार राजन बाळकृष्ण चिके यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार सदानंद गोविंद होळदिवे यांचा ६०२ मतांनी पराभव केला. (phondaghat ZP election result)

