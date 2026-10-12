Kankavli Police Constable Death : दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या महिला पोलिस हवालदाराचा जंगलात आढळला मृतदेह; झाडाला घेतलेला गळफास, तिचा नवरा आहे पोलिस दलात...

कणकवली : येथील पोलिस ठाण्यातील हवालदार स्मिता सचिन माने (वय ३८) यांचा मृतदेह शहरापासून १० किलोमीटरवरील बिडवाडी हुंबरणे येथील जंगलात झाडाला गळफास घेतल्याच्या स्थितीत (Smita Sachin Mane found dead in Bidwadi forest) आढळला. स्थानिकांना दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही बाब निदर्शनास आली. स्मिता माने दोन दिवसांपासून बेपत्ता होत्या..मृत स्मिता माने आणि त्यांचे पती सचिन माने कणकवली पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. दोघांची बदली नुकतीच वैभववाडी पोलिस ठाण्यात झाली होती. त्यामुळे दोघांनीही ८ आणि ९ ऑक्टोबरला किरकोळ रजा घेतली. कलमठ नाडकर्णीनगर येथे माने कुटुंबीय राहत होते. ८ ऑक्टोबरला रात्री उशिरापर्यंत घरातील बहुतांश साहित्याची या दोघांनी आवराआवर केली. ९ ऑक्टोबरला सकाळी लवकर उठून स्मिता माने यांनी वरवडे येथील खासगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलाची तयारी केली..त्यानंतर रिक्षा करून सकाळी ७.४५ च्या सुमारास त्यांनी मुलगा सार्थक याला घेऊन वरवडे येथील खासगी शाळेत सोडले. त्यानंतर त्या घरी परतल्या नव्हत्या. स्मिता यांचे पती सचिन ९ ऑक्टोबरला सकाळी आठ वाजता उठले तेव्हा घरात स्मिता आढळून आल्या नाहीत. वरवडे येथील सेंट उर्सुला हायस्कूलमध्ये जाऊन देखील चौकशी केली. त्यात त्यांचा मुलगा सार्थक हा शाळेत होता. मात्र, त्या परिसरातही स्मिता यांचा शोध लागला नाही..दरम्यान, सचिन माने यांनी शनिवारी (ता. १०) कणकवली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. यात स्मिता यांचे अपहरण केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. या तपासात स्मिता माने यांनी त्यांचा मोबाईल घरीच ठेवल्याचे आढळून आले. आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास बिडवाडी हुंबरणे येथील जंगलात झाडाला गळफास घेतलेल्या स्थितीत महिलेचा मृतदेह ग्रामस्थांना आढळला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन खातरजमा केली असता तो मृतदेह बेपत्ता हवालदार स्मिता माने यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले. दुपारी हा मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आला..Satara Girl Death : सेकंदाच्या रागात उद्ध्वस्त झालं कुटुंब! साताऱ्यात शिक्षक बापानं 17 वर्षाच्या पोरीला क्रिकेटच्या बॅटनं संपवलं; मृत्यूनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?.दरम्यान, मुलाला सोडण्यासाठी रिक्षातून वरवडे येथे गेलेल्या स्मिता यांनी मुलाला वरवडे येथे सोडले. त्यानंतर त्याच रिक्षातून त्या बिडवाडी हुंबरणे येथे गेल्या. तेथून जंगलमय भागात जाऊन त्यांनी आत्महत्या केली असावी, अशी बाब प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाली आहे..स्मिता यांच्या निधनाची बातमी कळताच त्यांचे हुंबरणे येथील कुटुंबीय येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते. अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम यांनीही येथील ठाण्यात येऊन घटनेची माहिती घेतली. स्मिता यांनी नेमक्या कोणत्या कारणातून आत्महत्या केली हे समजू शकलेले नाही. मात्र, स्मिता यांच्या माहेरच्या मंडळींनी त्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीविरोधात तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा. आरोपी पोलिस खात्यात असला तरीही त्याला पाठीशी घालू नका, अशी भूमिकादेखील स्मिता यांच्या माहेरच्यांनी घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.