Sindhudurg ACB Action : वकिलाच्या तक्रारीनंतर ACB ची मोठी कारवाई; 7/12 उताऱ्याच्या नोंदीसाठी 5 हजारांची लाच मागणारा तलाठी अटकेत, रेल्वे ब्रिजजवळ घेतलं ताब्यात

कुडाळ : सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पिंगुळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी तथा तलाठी जितेंद्र काळू खेताडे (वय २८) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सिंधुदुर्ग पथकाने आज कुडाळ-वेंगुर्ला मार्गावरील रेल्वे ब्रिजजवळ सापळा रचून (Sindhudurg Anti-Corruption Bureau trap operation) पकडले. लाचेची रक्कम घेताना ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विभागाने दिली..याबाबत विभागाने दिलेली माहिती अशी : तक्रारदार वकिलाने आपल्या अशिलाच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्यासाठी तलाठी खेताडे याने पाच हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार २३ ऑक्टोबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर विभागाच्या पथकाने आज सापळा रचला. कुडाळ-वेंगुर्ला मार्गावरील रेल्वे ब्रिजजवळ पथकाने लाचेची रक्कम घेताना तलाठी खेताडे याला पकडले..Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा.या प्रकरणी कुडाळ पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर अधीक्षक भागवत सोनवणे व सुहास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्गचे उपअधीक्षक संगीता पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. पथकात निरीक्षक दीपक माळी, हवालदार प्रीतम कदम, महेश जगताप, नागेश खोत, योगेश मुंढे, भूषण नाईक आणि स्वाती राऊळ यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.