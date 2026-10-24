कोकण

Sindhudurg ACB Action : वकिलाच्या तक्रारीनंतर ACB ची मोठी कारवाई; 7/12 उताऱ्याच्या नोंदीसाठी 5 हजारांची लाच मागणारा तलाठी अटकेत, रेल्वे ब्रिजजवळ घेतलं ताब्यात

Kudal Talathi Caught Accepting ₹5,000 Bribe : कुडाळमध्ये सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी पाच हजारांची लाच मागितल्याच्या तक्रारीनंतर सिंधुदुर्ग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पिंगुळीचे तलाठी जितेंद्र खेताडे यांना लाचेची रक्कम स्वीकारताना पकडले.
Talathi caught accepting ₹5000 bribe in Maharashtra

Talathi caught accepting ₹5000 bribe in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडाळ : सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पिंगुळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी तथा तलाठी जितेंद्र काळू खेताडे (वय २८) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सिंधुदुर्ग पथकाने आज कुडाळ-वेंगुर्ला मार्गावरील रेल्वे ब्रिजजवळ सापळा रचून (Sindhudurg Anti-Corruption Bureau trap operation) पकडले. लाचेची रक्कम घेताना ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विभागाने दिली.

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